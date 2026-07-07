Μαρίν Λε Πεν: Ένοχη για όλες τις κατηγορίες – Θα εκτίσει ένα έτος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ο δικαστής του Εφετείου επιβεβαίωσε την Τρίτη την ενοχή της Μαρίν Λε Πεν για όλες τις κατηγορίες, μετά την πρωτόδικη καταδίκη της για υπόθεση κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Επιβεβαιώθηκε πρόστιμο 100.000 δολαρίων και τρία χρόνια φυλάκισης, εκ των οποίων δύο με αναστολή και ένα έτος με ηλεκτρονικό βραχιόλι και 15μηνη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Ειδικότερα, ο δικαστής επιβεβαίωσε ότι η Λε Πέν είναι ένοχη για κατάχρηση δημοσίων κεφαλαίων. Της επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος για 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 μήνες με αναστολή.

Αυτό θεωρητικά σημαίνει ότι θα μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές.

Η Λε Πε, έχει δηλώσει επανειλημμένα στο παρελθόν ότι δεν θα έθετε υποψηφιότητα εάν θα έπρεπε να φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

«Εάν μου επιτραπεί να είμαι υποψήφια αλλά ουσιαστικά εμποδίζομαι να κάνω ελεύθερα την προεκλογική μου εκστρατεία, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα ήταν δυνατό», δήλωσε σε συνέντευξή της την περασμένη εβδομάδα.

Η Μαρίν Λεπέν έχει εκτίσει την ποινή αποκλεισμού της από το αξίωμα και μπορεί να θέσει υποψηφιότητα

Το δικαστήριο θεωρεί ότι έχει ήδη εκτίσει 15 μήνες ποινής αποκλεισμού από την εκλογική διαδικασία από τις 31 Μαρτίου 2025.

Επομένως, είναι επιλέξιμη και μπορεί νόμιμα να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία.

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