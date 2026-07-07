Μαρίν Λε Πεν: Ένοχη για όλες τις κατηγορίες – Θα εκτίσει ένα έτος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι

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Ο δικαστής του Εφετείου επιβεβαίωσε την Τρίτη την ενοχή της Μαρίν Λε Πεν για όλες τις κατηγορίες, μετά την πρωτόδικη καταδίκη της για υπόθεση κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Επιβεβαιώθηκε πρόστιμο 100.000 δολαρίων και τρία χρόνια φυλάκισης, εκ των οποίων δύο με αναστολή και ένα έτος με ηλεκτρονικό βραχιόλι και 15μηνη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.
Ειδικότερα, ο δικαστής επιβεβαίωσε ότι η Λε Πέν είναι ένοχη για κατάχρηση δημοσίων κεφαλαίων. Της επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος για 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 μήνες με αναστολή.
Αυτό θεωρητικά σημαίνει ότι θα μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές.
Η Λε Πε, έχει δηλώσει επανειλημμένα στο παρελθόν ότι δεν θα έθετε υποψηφιότητα εάν θα έπρεπε να φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.
«Εάν μου επιτραπεί να είμαι υποψήφια αλλά ουσιαστικά εμποδίζομαι να κάνω ελεύθερα την προεκλογική μου εκστρατεία, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα ήταν δυνατό», δήλωσε σε συνέντευξή της την περασμένη εβδομάδα.
Το δικαστήριο θεωρεί ότι έχει ήδη εκτίσει 15 μήνες ποινής αποκλεισμού από την εκλογική διαδικασία από τις 31 Μαρτίου 2025.
Επομένως, είναι επιλέξιμη και μπορεί νόμιμα να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία.
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