search
ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 15:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.07.2026 15:06

Μαρίν Λε Πεν: Ένοχη για όλες τις κατηγορίες – Θα εκτίσει ένα έτος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι

07.07.2026 15:06
lepen

Ο δικαστής του Εφετείου επιβεβαίωσε την Τρίτη την ενοχή της Μαρίν Λε Πεν για όλες τις κατηγορίες, μετά την πρωτόδικη καταδίκη της για υπόθεση κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Επιβεβαιώθηκε πρόστιμο 100.000 δολαρίων και τρία χρόνια φυλάκισης, εκ των οποίων δύο με αναστολή και ένα έτος με ηλεκτρονικό βραχιόλι και 15μηνη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Ειδικότερα, ο δικαστής επιβεβαίωσε ότι η Λε Πέν είναι ένοχη για κατάχρηση δημοσίων κεφαλαίων. Της επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος για 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 μήνες με αναστολή.

Αυτό θεωρητικά σημαίνει ότι θα μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές.

Η Λε Πε, έχει δηλώσει επανειλημμένα στο παρελθόν ότι δεν θα έθετε υποψηφιότητα εάν θα έπρεπε να φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

«Εάν μου επιτραπεί να είμαι υποψήφια αλλά ουσιαστικά εμποδίζομαι να κάνω ελεύθερα την προεκλογική μου εκστρατεία, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα ήταν δυνατό», δήλωσε σε συνέντευξή της την περασμένη εβδομάδα.

Η Μαρίν Λεπέν έχει εκτίσει την ποινή αποκλεισμού της από το αξίωμα και μπορεί να θέσει υποψηφιότητα

Το δικαστήριο θεωρεί ότι έχει ήδη εκτίσει 15 μήνες ποινής αποκλεισμού από την εκλογική διαδικασία από τις 31 Μαρτίου 2025.

Επομένως, είναι επιλέξιμη και μπορεί νόμιμα να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία.

Διαβάστε επίσης:

Η άφιξη του Τραμπ στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το… αγκαζέ με τον Ερντογάν (Photos – Video)

ΝΑΤΟ: Ξεκινά η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής – 40 δισεκ. για συστήματα αντι-drone ανακοίνωσε ο Ρούτε

Πούλησαν πάνω από 200.000 πλαστά… προφυλακτικά στην Ευρώπη – Εξαρθρώθηκε δίκτυο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Mundial
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποια ομάδα υποστηρίζουν στο Μουντιάλ οι ψηφοφόροι των κομμάτων

aimodosia-getty-images-unsplash
ΥΓΕΙΑ

Εθελοντική αιμοδοσία στο Μετρό Συντάγματος: Μια πράξη αλληλεγγύης πριν τις καλοκαιρινές διακοπές

tsipras_1905_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Τώρα μιλάμε»: Ο Αλέξης Τσίπρας την Πέμπτη (9/7) στο Περιστέρι

diki_tempi_new_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Επιφυλάχθηκε το δικαστήριο για το αίτημα αναβάθμισης των κατηγοριών- Την Τετάρτη η επόμενη συνεδρίαση

lepen
ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίν Λε Πεν: Ένοχη για όλες τις κατηγορίες – Θα εκτίσει ένα έτος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

belgium usa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο «προσγείωσε» με 4-1 τις ΗΠΑ μετά τον σάλο με Μπάλογκαν και Τραμπ και προκρίθηκε στους «8» (Video)

sgouros famellos polakis spuro
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Σγουρός τα είπε όλα για συγκυβέρνηση με ΝΔ, οι Φάμελλος - Πολάκης προς τελική αναμέτρηση, οι ιδέες για Αχτσιόγλου, Χαρίτση, Μαριζέτα και ο αγώνας του Σπυρόπουλου

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

syntaxeis new
Χωρίς κατηγορία

Ακτινογραφία Συντάξεων: Οι Κερδισμένοι του 2026, το Μπόνους των Μηνών και η «Βόμβα» των Ορίων Ηλικίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 15:39
Mundial
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποια ομάδα υποστηρίζουν στο Μουντιάλ οι ψηφοφόροι των κομμάτων

aimodosia-getty-images-unsplash
ΥΓΕΙΑ

Εθελοντική αιμοδοσία στο Μετρό Συντάγματος: Μια πράξη αλληλεγγύης πριν τις καλοκαιρινές διακοπές

tsipras_1905_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Τώρα μιλάμε»: Ο Αλέξης Τσίπρας την Πέμπτη (9/7) στο Περιστέρι

1 / 3