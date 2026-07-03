Από 150 έως 3.000 ευρώ: Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις για το κάπνισμα στο αυτοκίνητο και τα πεταμένα αποτσίγαρα στον δρόμο

Ακριβά μπορεί να πληρώσει ένας οδηγός την απόρριψη ενός αναμμένου τσιγάρου από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει αυστηρές ποινές για όσους πετούν αποτσίγαρα ή άλλα αντικείμενα στο οδόστρωμα, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις επιβάλλονται ακόμη βαρύτερες κυρώσεις για το κάπνισμα εντός του οχήματος.

Με βάση τον ισχύοντα ΚΟΚ, όποιος απορρίπτει από το αυτοκίνητο αναμμένο τσιγάρο ή οποιοδήποτε σκουπίδι τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 40 ημερών.

Η εν λόγω διάταξη δεν αφορά μόνο στον οδηγό, αφού ακόμη και αν η παράβαση γίνει από συνεπιβάτη, οι προβλεπόμενες κυρώσεις επιβάλλονται στον οδηγό του οχήματος.

Η πρόβλεψη αυτή έχει ως στόχο την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιών, καθώς ένα αναμμένο αποτσίγαρο μπορεί να εξελιχθεί σε αιτία εκδήλωσης φωτιάς, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο κίνδυνος είναι αυξημένος.

Υπενθυμίζεται ότι, προ ολίγων ημερών, ένα αναμμένο τσιγάρο που πέταξε οδηγός από το παράθυρο του αυτοκινήτου του οδήγησε στη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, και στην οικογενειακή τραγωδία που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Πότε απαγορεύεται το κάπνισμα εντός οχήματος – Τι ισχύει για οδηγούς και επαγγελματίες

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα το κάπνισμα μέσα στο αυτοκίνητο δεν απαγορεύεται συνολικά. Υπάρχει, ωστόσο, μία σημαντική εξαίρεση που προβλέπεται στον αντικαπνιστικό νόμο 4633/2019.

Ειδικότερα, απαγορεύεται η χρήση καπνού σε κάθε ιδιωτικό ή δημόσιας χρήσης όχημα όταν σε αυτό επιβαίνει ανήλικος ηλικίας κάτω των 12 ετών. Η απαγόρευση αφορά όλους όσοι βρίσκονται στο όχημα, είτε πρόκειται για τον οδηγό, είτε για οποιονδήποτε επιβάτη.

Η παράβαση της συγκεκριμένης διάταξης επισύρει αυστηρά πρόστιμα. Συγκεκριμένα, όποιος καπνίζει μέσα σε όχημα στο οποίο επιβαίνει παιδί ηλικίας κάτω των 12 ετών τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Στην περίπτωση οδηγού οχήματος δημόσιας χρήσης, όπως ταξί, το πρόστιμο διπλασιάζεται και διαμορφώνεται στις 3.000 ευρώ, ενώ για τους επαγγελματίες οδηγούς οι συνέπειες δεν περιορίζονται στη χρηματική ποινή, καθώς η νομοθεσία προβλέπει και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν μήνα.

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