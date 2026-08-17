Το παράπονο της Ντρισμπιώτη, η μπηχτή στον ΣΕΓΑΣ και το παρασκήνιο της απόφασης να μην επιτρέψουν στον προπονητή της να ταξιδέψει στο Ευρωπαϊκό

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Η καταγγελία της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη για την απουσία του προπονητή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου, με απόφαση από το αρμόδιο κλιμάκιο του ΣΕΓΑΣ, έχει έντονο παρασκήνιο, αλλά και ορισμένες… ανορθογραφίες, από αυτές που συνηθίζει η ομοσπονδία τα τελευταία χρόνια.

Η Ντρισμπιώτη έθεσε δημόσια το θέμα της μη παρουσίας του προπονητή της, του Αυστραλού Μπρεντ Βάλανς, εκ των κορυφαίων στον κόσμο.

«Ήρθα χωρίς προπονητή. Θα περιμένω να μου απαντήσουν στις ερωτήσεις που έχω, γιατί ενώ έχω έρθει με όριο σε δύο αποστάσεις, με wild card, δεν ξέρω γιατί ο προπονητής μου δεν βρίσκεται εδώ. Λυπάμαι γι’ αυτό, λυπάμαι για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Με αποσυντόνισε πλήρως από τον αγώνα μου. Με θύμωσε. Περιμένω απαντήσεις από τους αρμόδιους, από αυτούς που αποφάσισαν, από τον τομέα του αγωνίσματος, να μην είναι ο προπονητής μου εδώ» δήλωσε μετά τον τερματισμό της στον αγώνα του βάδην όπου τερμάτισε 4η.

Ο Βάλανς έγινε ο προπονητής της λίγο μετά το τέλος της συνεργασίας της με τον Ναπολέοντα Κεφαλόπουλο, μια συνεργασία που έληξε κατόπιν δικής του απόφασης, ξαφνιάζοντας μάλιστα και την ίδια την αθλήτρια το 2022.

Η συνεργασία της με τον Βάλανς επισημοποιήθηκε και η ίδια όπως είναι λογικό, τον ήθελε στο πλευρό της στον σημαντικότερο αγώνα της χρονιάς.

Ο ΣΕΓΑΣ όμως, με εισήγηση του επικεφαλής του τμήματος βάδην, δεν τον συμπεριέλαβε στην αποστολή του Ευρωπαϊκού. Επικεφαλής του τμήματος, είναι ο Ναπολέοντας Κεφαλόπουλος…

Να σημειωθεί πως το να μην ταξιδεύουν προπονητές αθλητών σε Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο πρωτάθλημα, είναι κάτι που γίνεται σε όλες τις διοργανώσεις, εδώ και πολλά χρόνια. Είναι κυρίως για λόγους οικονομικούς και σε μια αποστολή με 60 αθλητές, ήταν αναμενόμενο να κοπούν αρκετοί και στο Μπέρμιγχαμ.

Ομως στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για μία τοπ αθλήτρια, έναν τοπ προπονητή και έναν… πρώην προπονητή, ο οποίος -σημειωτέων- δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί για αρνητικούς λόγους.

Οι δύο πλευρές δεν έχουν την παραμικρή επικοινωνία -αν και οφείλει ο επικεφαλής του τμήματος να έχει επαφή με την αθλήτρια καθώς είναι υποχρέωσή του- ενώ αυτό που κάνει ακόμη πιο προβληματική την υπόθεση είναι ότι ο ΣΕΓΑΣ… νίβει τας χείρας του καθώς αρκέστηκε στο να απαντήσει -για μια τοπ αθλήτριά του που του φέρνει διακρίσεις και μετάλλια- ότι «η καθοδήγηση στον αγώνα όλων έγινε και εξακολουθεί να γίνεται από ομοσπονδιακούς και συνεργάτες τεχνικούς».

Επομένως σε ένα ζήτημα που -γνωρίζουν καλά- ότι υπάρχει πίσω ένα ιστορικό, δεν μπήκαν καν στην διαδικασία να το ξαναδούν και να επιτρέψουν στην αθλήτρια που αποτελεί «βιτρίνα» του αθλήματος, να έχει στον πλευρό της τον προπονητή της.

Να σημειωθεί πως ο Βάλανς, υπάγεται στην ιδια ειδική κατηγορία του ΣΕΓΑΣ για προπονητές, στην οποία υπάγονται ο Μιτς Κρίερ, ο σύζυγος και προπονητής της Κατερίνας Στεφανίδη, αλλά και ο Χάρης Καραλής, ο πατέρας και εκ των προπονητών του Εμμανουήλ Καραλή.

Αμφότεροι πάνε κανονικά στις αποστολές -όπως και πρέπει να είναι εκεί προφανώς, δεν τίθεται καν θέμα αφού εδώ γίνεται το σωστό- αλλά με την Ντρισμπιώτη κάποιοι αποφάσισαν αλλιώς…

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