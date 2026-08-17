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17.08.2026 11:36

Ολυμπιακός: Στα «ερυθρόλευκα» και επίσημα ο Ρέμο Φρόιλερ

17.08.2026 11:36
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Ο Ρέμο Φρόιλερ είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν το πρωί της Δευτέρας (17/8) την απόκτηση του διεθνούς Ελβετού μέσου.

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής, ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες.

Ο έμπειρος χαφ, με πολυετή παρουσία στη Serie A, αποτελεί την πρώτη μεταγραφική κίνηση του Ολυμπιακού μετά την απόφαση για συνέχιση της συνεργασίας με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Ελβετού μέσου, Ρέμο Φρόιλερ. Γεννημένος στις 15 Απριλίου 1992, προέρχεται από τη Bologna, με την οποία την τελευταία τριετία πραγματοποίησε 123 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 40 τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Το 2022-2023 αγωνίστηκε στη Nottingham Forest (33 συμμετοχές), ενώ από το 2016 μέχρι το 2022 έκανε 260 παιχνίδια στην Atalanta, με απολογισμό 21 γκολ και 23 ασίστ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία της Winterthur, συνέχισε στην GC Zurich U21 και ακολούθησε η Grasshoppers, η πρώτη ομάδα της Winterthur και η Luzern.

Ο Φρόιλερ μετρά 301 συμμετοχές στη Serie A, 28 στο Champions League, 24 στο Europa League και 28 στην Premier League. Με την εθνική ομάδα της Ελβετίας έχει αγωνιστεί 94 φορές και έχει πετύχει 11 γκολ.

Ρέμο, καλώς ήλθες στον Ολυμπιακό!»

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