Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου: Στα χαμηλά η Τζένγκο, έμεινε 11η με 54,01μ. στον τελικό του ακοντισμού

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Η Ελίνα Τζένγκο δεν κατάφερε να επιστρέψει στο βάθρο του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν ήταν σε καλή μέρα στο Μπέρμιγχαμ, καθώς έμεινε στην 11η θέση και με τρεις βολές ολοκλήρωσε την εμφάνισή της

Έβγαλε άκυρη την πρώτη της βολή, ενώ η δεύτερη μετρήθηκε 53,09μ.

Για να μπει στην 8αδα ήθελε βολή πάνω από τα 58,50μ., αλλά έριξε μόλις 54,01μ. και έμεινε εκτός συνέχειας στον τελικό.

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