Πρεμιέρα για το ΣΠΟΡ FM TV

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Κατά πάσα πιθανότητα το link αναμένεται να ενεργοποιηθεί προς το απόγευμα, σήμερα, αποτελώντας την πύλη εισόδου (δωρεάν αρχικά) στη νέα ψηφιακή υπηρεσία streaming ΣΠΟΡ FM TV του Ομίλου ΣΚΑΪ με αθλητικό περιεχόμενο διαρκούς ροής.

Με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα θα ενεργοποιηθούν δύο ιντερνετικά κανάλια της πλατφόρμας ΣΠΟΡ FM TV.

Στην ιστοσελίδα του ραδιοσταθμού στην ενότητα «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ» το σημερινό πρόγραμμα (2/10)» αποτελείται από περιεχόμενο μεταδόσεων καναλιών του Magenta TV, της ΝΟΝΑ, της ΕΡΤ2ΣΠΟΡ και του ALPHA.

Στο αυριανό (3/10) όμως το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταδόσεις του ΣΠΟΡ FM TV, σερί, από τις 16.00 κι έπειτα με τις απευθείας καλύψεις των αγώνων της GBL, ΑΕΚ– Μαρούσι (16.00), Κολοσσός Ρόδου– Δόξα Λευκάδας (16.00) και Προμηθέας Πάτρας- Περιστέρι Betssoln (17.00).

Την Κυριακή (4/10) η αθλητική πλατφόρμα του ΣΚΑΪ θα μεταδώσει το Παναθηναϊκός– Βίκος Ιωαννίνων (13.00) της Stoiximan Greek Basketbal League, σύμφωνα με το διαθέσιμο πρόγραμμα μεταδόσεων από την ιστοσελίδα του ραδιοσταθμού.

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