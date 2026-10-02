Ο Χέγκσεθ κατηγορεί τα αμερικανικά ΜΜΕ ότι κάνουν τα αντίστοιχα Ιρανικά «να φαίνονται λογικά» – Χαρακτήρισε «προδότες» δημοσιογράφους

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«Ο αποκαλούμενος Τύπος κάνει τα ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης να φαίνονται λογικά», ήταν η νέα «βολή» του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χεγκσεθ, στο πλαίσιο ομιλιάς του στη βάση του Σώματος Πεζοναυτών στη Βιρτζίνια, προσθέτοντας ένα ακόμα «επεισόδιο» στις τεταμένες σχέσεις του με τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε απειλή τα ΜΜΕ της χώρας για τα αμερικανικά στρατεύματα,κλιμακώνοντας τις επιθέσεις του σε δημοσιογράφους για ρεπορτάζ που βασίζονταν σε απόρρητες πληροφορίες.

Οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τη μείωση των προμηθειών βασικών πυρομαχικών εν μέσω του πολέμου με το Ιράν έχουν προκαλέσει την οργή του Προέδρου Τραμπ και της ομάδας του. Ο Χέγκεθ επιτίθεται συχνά στον Τύπο και έχει λάβει πρωτοφανή μέτρα για να περιορίσει την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στο Πεντάγωνο.

Κατηγορεί για προδοσία τα αμερικανικά ΜΜΕ

Στην- δεύτερη- ετήσια ομιλία του στους Πεζοναύτες ο Χέγκσεθ καταφέρθηκε σε ορισμένους δημοσιογράφους ΜΜΕ και κατηγορώντας τους για «προδοσία».

Άρχισε να τα χώνει σε ΜΜΕ και δημοσιογράφους λέγοντας- απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους ένστολους- ότι «τα μίντια σας κακοχαρακτηρίζουν, αλλά δεν πειράζει. Γνωρίζουν ότι είστε ο λόγος που είναι ελεύθερα. Σας ζηλεύουν».

Αν και αναγνώρισε τη σπουδαιότητα της ελευθεροτυπίας είπε ότι «ο κομματικός ακτιβισμός που σκοπίμως δυσφημεί τα στρατεύματα και την ιστορική αποστολή που αναλαμβάνουν, είναι θεμελιωδώς αντιμερικανικός. Είναι άρρωστος. Είναι εθνική προδοσία. Πρόκειται περι προδοσίας». Απευθυνόμενος στο στράτευμα συνέχισε λέγοντας: «Είναι οι ζωές σας που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο όταν λένε ψέματα για τα αποθέματα πυρομαχικών».

Ο Χέγκσεθ επέστρεψε σε θέματα «πολιτισμικού πολέμου» στην ομιλία του, υπογραμμίζοντας τις προσπάθειές του να ανατρέψει τις πρωτοβουλίες για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη (DEI) καθώς και την έμφυλη ισότητα, προς όφελος της «αξιοκρατίας».

«Δεν είμαστε πλέον το woke υπουργείο ή το αδύναμο υπουργείο. Η απλή μετάφραση αυτού — όχι χοντροί, όχι τρανς, όχι γενειοφόροι, όχι αλλόκοτοι, όχι φλώροι, όχι ριζοσπάστες. Μόνο πολεμιστές», το έκανε λιανά για όποιον ίσως δεν κατάλαβε.

Ο Χέγκσεθ επιφύλαξε επίσης ουσιαστικές ειδήσεις στην ομιλία του. Επιβεβαίωσε τα σχέδια για μείωση κατά 20% των στρατηγών και των ναυάρχων σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις, ενώ απέρριψε τους χαρακτηρισμούς που έκαναν λόγο για «εκκαθάριση» και χρησιμοποιήθηκε από επικριτές για να περιγράψει την απομάκρυνση ανώτατων αξιωματικών.

«Ως συνήθως, αυτό που τα μέσα ενημέρωσης εκτοξεύουν ως κατηγορία, εγώ το θεωρώ ως παράσημο», δήλωσε.

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