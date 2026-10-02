Παπασταύρου: «Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε θα ήταν ανεκτό»

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«Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό, οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών». Αυτή την απάντηση έδωσε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλ. Καζαμία για το δημοσίευμα της WSJ σε σχέση με την αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ουσιαστικά, με μια πολύ προσεκτική δήλωση ο υπουργός διέψευσε το περιεχόμενο του δημοσιεύματος της αμερικανικής εφημερίδας.

Στις τοποθετήσεις του πρόταξε τη σημασία που έχει για τη χώρα, η συμφωνία με τις δύο αμερικανικές εταιρείες Chevron και ExxonMobil στον τομέα των υδρογοναναθράκων, κάτι που όπως είπε είναι «εθνική υπόθεση» αλλά και στην ευρύτερη ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Ο βουλευτής της Πλεύσης πάντως, μην μένοντας ικανοποιημένος από την παραπάνω απάντηση στο ερώτημά του, επέμεινε λέγοντας πως ο υπουργός ήταν σε ένα πολύ κρίσιμο γεύμα με την αμερικανίδα πρέσβη που σύμφωνα με την έγκριτη αμερικανική εφημερίδα «φέρεται να είπε σε σχέση με την επικείμενη πτώση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, η οποία έπεσε, “αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε οποιαδήποτε χώρα, μπορούμε να το κάνουμε κι εδώ”».

«Φέρεστε να απαντήσατε και απαντήσατε καλά λέγοντας ότι την κυβέρνηση την στηρίζει ο ελληνικός λαός. Τα είπατε αυτά ή όχι; Και απορώ πραγματικά γιατί αν δώσατε τέτοια απάντηση δεν έρχεστε εδώ στη βουλή να πείτε ότι “πράγματι ειπώθηκαν κι υποστήριξα το δικαίωμα του ελληνικού λαού να εκλέγει και να διατηρεί την κυβέρνηση που επιλέγει”» ανέφερε ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

Παίρνοντας ξανά το λόγο ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε αρχικώς «η ευθύνη μου δεν είναι να σχολιάζω δημοσιεύματα, αλλά να προασπίζομαι το εθνικό συμφέρον». Πρόσθεσε δε πως «οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι ειλικρινείς διαχρονικές και με βάθος» και στη συνέχεια αναφέρθηκε εκτενώς στην γεωπολιτική αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας, με τον «κάθετο διάδρομο» που είναι η προμήθεια φυσικού αερίου σε μία ενδοχώρα 100 εκατομμυρίων, αντικαθιστώντας το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναφέρθηκε στη συνέχεια και στην ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο και στο ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ στον τομέα της ενεργειακής συνεργασίας είναι πολύ στενές. Και κατέληξε λέγοντας:

«Σε ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας δε θα μπορούσε να υπάρξει ένα τέτοιο πλαίσιο απειλών».

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