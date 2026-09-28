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28.09.2026 11:40

Γκίλφοϊλ – Παπασταύρου: Απαντήσεις ζητεί η αντιπολίτευση για τη συνομιλία που περιγράφει η Wall Street Journal

28.09.2026 11:40
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Απαντήσεις από την κυβέρνηση για όσα φέρεται να ειπώθηκαν ανάμεσα στην πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου ζητούν κόμματα της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, οι δύο τους είχαν έντονη συνομιλία σε δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, όταν η συζήτηση στράφηκε στις πολιτικές εξελίξεις στη Ρουμανία. Η αμερικανική εφημερίδα αποδίδει στην πρέσβειρα τη φράση «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ», ενώ αναφέρει ότι ο Έλληνας υπουργός αντέδρασε, τονίζοντας πως η ελληνική κυβέρνηση έχει εκλεγεί από τον λαό.

Η συνομιλία δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο δικηγόρος της κ. Γκίλφοϊλ αμφισβήτησε την περιγραφή της. Οι ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης εστιάζουν τόσο στο τι συνέβη στο δείπνο όσο και στον ρόλο της αμερικανικής πρεσβείας στην προώθηση του αμερικανικού LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν εξηγήσεις

Σε κοινή δήλωσή τους, οι Δημήτρης Μάντζος και Φραγκίσκος Παρασύρης, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνουν ότι η αναφορά της αμερικανικής εφημερίδας δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για ένα περιστατικό στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται η πρέσβειρα των ΗΠΑ και Έλληνας υπουργός. Ζητούν από τα υπουργεία Εξωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας να τοποθετηθούν για τη βασιμότητα του δημοσιεύματος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να ενεργεί ως ανεξάρτητη και κυρίαρχη δημοκρατία απέναντι σε όλους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητεί από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσουν εάν ο Σταύρος Παπασταύρου δέχθηκε απειλή από την Αμερικανίδα πρέσβειρα, όπως ερμηνεύει το κόμμα τη φερόμενη συνομιλία. Υποστηρίζει ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί τέτοιο περιστατικό, το ζήτημα υπερβαίνει τα όρια ενός διπλωματικού επεισοδίου. Συνδέει, επίσης, το δημοσίευμα με την προώθηση του αμερικανικού LNG στα Βαλκάνια και ζητεί εξηγήσεις για την επιμονή της κυβέρνησης στον Κάθετο Διάδρομο.

Οι παρεμβάσεις της ΕΛ.Α.Σ. και του ΚΚΕ

Ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛ.Α.Σ., Χάρης Τζήμητρας, καλεί την κυβέρνηση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το περιστατικό. Εάν συνέβη, ζητεί να εξηγήσει γιατί δεν έγινε γνωστό από τον Μάρτιο και πώς αντέδρασε η ελληνική πλευρά. Στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ χρειάζονται σαφή όρια και δεν μπορεί να λειτουργούν με λογική «λευκής επιταγής».

Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει «ένοχη» την κυβερνητική σιωπή και εστιάζει στην παρέμβαση της αμερικανικής πρεσβείας υπέρ του Κάθετου Διαδρόμου. Επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στον σχεδιασμό μεταφοράς αμερικανικού LNG μέσω Ελλάδας προς τα Βαλκάνια και συνδέει την υπόθεση με την επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Το ερώτημα που θέτουν, με διαφορετική έμφαση, τα τέσσερα κόμματα παραμένει συγκεκριμένο: έγινε η συνομιλία όπως περιγράφεται και ποια ήταν η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης;

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