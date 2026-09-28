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28.09.2026 14:04

Από τις «δημόσιες εκτελέσεις» στον σάλο για τους φοιτητές: Οι αναρτήσεις του Ρεπουμπλικανού Μπο Φρεντς που προκαλούν θύελλα στις ΗΠΑ

28.09.2026 14:04
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Ο Μπο Φρεντς, Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για τη Ρυθμιστική Επιτροπή Σιδηροδρόμων του Τέξας, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ολοένα μεγαλύτερης πολιτικής θύελλας στις ΗΠΑ, καθώς παλαιότερες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έρχονται ξανά στο φως, την ώρα που ο ίδιος δέχεται ήδη έντονες επικρίσεις για πρόσφατες τοποθετήσεις του σχετικά με φοιτητές του Πανεπιστημίου του Τέξας.

Έρευνα του CNN KFile αποκάλυψε ότι σε αναρτήσεις που πλέον έχουν διαγραφεί, ο Φρεντς είχε επανειλημμένα υποστηρίξει την ιδέα δημόσιων εκτελέσεων πολιτικών αντιπάλων.

Σε μία ανάρτηση του 2025 έγραψε ότι δεν ήθελε απλώς «perp walks», δηλαδή δημόσιες προσαγωγές υπόπτων, αλλά «public executions».

Σύμφωνα με το CNN, σε άλλες αναρτήσεις είχε αναφερθεί σε εκτελέσεις αξιωματούχων που θεωρούσε υπεύθυνους για πράξεις που είχαν αποκαλυφθεί στο πλαίσιο της DOGE, ενώ είχε κάνει ανάλογες αναφορές και για τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Το CNN εντόπισε επίσης αναρτήσεις του 2020 στις οποίες ο Φρεντς ζητούσε τη θανατική ποινή για πρόσωπα που συνέδεε με τη λεγόμενη «Obama conspiracy» και μιλούσε ακόμη και για εκτέλεση του ίδιου του Ομπάμα.

Οι αποκαλύψεις έρχονται μετά τον νέο σάλο που προκάλεσε τον Σεπτέμβριο, όταν ο Φρεντς ανάρτησε στο X φωτογραφία φοιτητών που πανηγύριζαν σε αγώνα του University of Texas, γράφοντας ότι «το πρόβλημα» ήταν πολύ χειρότερο απ’ όσο φανταζόταν και υποστηρίζοντας ότι τα social media αποκαλύπτουν πόσοι Αμερικανοί έχουν «εκτοπιστεί από ξένους».

Αποστάσεις από Ρεπουμπλικανούς, αλλά… δεν κάνει πίσω

Η αντίδραση ήταν άμεση και διέσχισε τις κομματικές γραμμές. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κόρνιν καταδίκασε την ανάρτηση, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής του Τέξας, Ντάστιν Μπάροους, ζήτησε από τον Φρεντς να τη διαγράψει. Ο κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ δήλωσε ότι το μήνυμα «δεν είναι δικό του», χωρίς όμως να αποσύρει τη στήριξή του στον υποψήφιο.

Ο ίδιος ο Φρεντς δεν έκανε πίσω. Σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι η επίμαχη ανάρτηση δεν αφορούσε τη φυλή, αλλά την πολιτική μετανάστευσης και το κατά πόσο οι ΗΠΑ πρέπει να «προτεραιοποιούν τους Αμερικανούς».

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