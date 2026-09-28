Η Ισλανδή ΥΠΕΞ επιστρέφει στον Νετανιάχου τη φράση «ηθικοί δειλοί»… και τον «ισοπεδώνει»

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Η υπουργός Εξωτερικών της Ισλανδίας, Θόργκερντουρ Κατρίν Γκούναρσντότιρ, απάντησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στον χαρακτηρισμό «ηθικά δειλοί», που χρησιμοποίησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για τους αντιπροσώπους που αποχώρησαν από την αίθουσα κατά την ομιλία του. Χωρίς να τον κατονομάσει, έδωσε στη φράση το δικό της περιεχόμενο.

«Ακούσαμε από αυτό το βήμα τη φράση “ηθικά δειλοί”. Για μένα, ηθικά δειλοί είναι οι ηγέτες που αρνούνται να καθίσουν στο τραπέζι και να διαπραγματευτούν μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Εκείνοι που εμποδίζουν την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια για ανθρώπους που τη χρειάζονται απεγνωσμένα. Ηθικά δειλοί είναι και οι ηγέτες που επανειλημμένα παραβιάζουν και περιφρονούν το διεθνές δίκαιο» είπε χαρακτηριστικά.

Η Ισλανδή υπουργός πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη φρίκη στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή να καταστήσει αόρατες άλλες κρίσεις», στρέφοντας στη συνέχεια την προσοχή της στον πόλεμο στο Σουδάν.

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