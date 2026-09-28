Βρετανία: Η αγρότισσα γλίτωσε την στρατιωτική βάση ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας… κοιμόντουσαν – Η περιγραφή της για τους 5 ύποπτους τρομοκράτες

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Μια αγρότισσα από ένα μικρό χωριό της Βρετανίας ήταν εκείνη που αντιλήφθηκε πρώτη την ύποπτη κινητικότητα λίγα μόλις λεπτά από την αμερικανική αεροπορική βάση RAF Fairford, την ώρα που η περιοχή βρισκόταν ήδη υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Το γεγονός δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της επιτήρησης μιας στρατιωτικής εγκατάστασης, καθώς η ύποπτη παρουσία κουκουλοφόρων έγινε αντιληπτή όχι από τις αρχές ή το προσωπικό ασφαλείας της βάσης, αλλά από μια κάτοικο της περιοχής που απλώς επέστρεφε στο σπίτι της μετά από ένα πάρτι.

Η γυναίκα, η οποία δεν θέλησε να αποκαλύψει την ταυτότητά της, φοβούμενη πιθανές αντιδράσεις, υποστηρίζει μάλιστα ότι είδε περισσότερους από πέντε ανθρώπους, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε τελικά πέντε συλλήψεις. Όπως αναφέρει η Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο χωριό Γουέλφορντ, περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τη βάση, έναν οικισμό μόλις 100 κατοίκων.

🚨🇬🇧🇺🇸 The UK and U.S. have a local farmer to thank for alerting police to a potential terrorist attack…



She was driving home from a party, when she spotted what appeared to be 3 abandoned white vans.



They were blocking a country road.



She turned her car around in confusion… pic.twitter.com/RjCEICtIYJ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 27, 2026

Πώς έγινε το περιστατικό

Η αγρότισσα επέστρεφε από πάρτι μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος κοιμόταν στο αυτοκίνητο, όταν αντιλήφθηκε τρία μεγάλα λευκά βαν να εμποδίζουν έναν δρόμο. Ένα από αυτά έφερε την ένδειξη «FUEL 2YOU», ενώ ο αριθμός τηλεφώνου που αναγραφόταν φαινόταν, σύμφωνα με την ίδια, να έχει ένα ψηφίο λιγότερο. Η εταιρεία με την ίδια ονομασία ανέφερε ότι διέθετε δύο βαν και ότι και τα δύο βρίσκονταν στο Λονδίνο εκείνη την ημέρα.

Η γυναίκα αποφάσισε να γυρίσει το αυτοκίνητό της. Τότε είδε άνδρες με μάσκες και κουκούλες να κινούνται προς τα δέντρα και τα χωράφια.

«Είδα μια ομάδα νεαρών ανδρών που έμοιαζαν να είναι από τη Μέση Ανατολή να τρέχει μέσα από τα δέντρα. Κάποιοι φορούσαν μάσκες ή κουκούλες και όλοι σκορπίστηκαν μπροστά μας καθώς περνούσαμε ξανά από το σημείο», ανέφερε.

Ορισμένοι κατευθύνθηκαν προς τα χωράφια και άλλοι προς την αεροπορική βάση.

«Ξέραμε ότι η αεροπορική βάση αντιμετώπιζε ήδη μια αξιόπιστη απειλή τρομοκρατικής επίθεσης πριν από εκείνο το βράδυ. Έτσι, μόλις τους είδα, ανησύχησα. Όταν βλέπεις μασκοφόρους άνδρες να τρέχουν στη μέση της νύχτας στην ύπαιθρο, δίπλα σε μια ασφαλή αεροπορική βάση, ανησυχείς», είπε.

Η ίδια εκτιμά ότι οι προβολείς του αυτοκινήτου της ενδέχεται να τους τρόμαξαν. «Πιθανότατα νόμισαν ότι ήμασταν η αστυνομία και πανικοβλήθηκαν», είπε.

Λίγο αργότερα απομακρύνθηκε και ενημέρωσε την αστυνομία, ενώ έστειλε μήνυμα στην τοπική ομάδα WhatsApp καλώντας τους κατοίκους να κλειδώσουν τις πόρτες τους. Σύμφωνα με κατοίκους, επιχείρησε αρχικά να επικοινωνήσει με την αστυνομία της βάσης, χωρίς αποτέλεσμα, και στη συνέχεια κάλεσε την Άμεση Δράση.

Οι αρχές συνέλαβαν πέντε άνδρες, όμως η μαρτυρία της αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρχαν και άλλοι.

«Το χειρότερο είναι ότι είδαμε περισσότερους από πέντε ανθρώπους και εκείνοι συνέχιζαν να λένε ότι συνέλαβαν πέντε. Είχαν τα ελικόπτερα να ψάχνουν», δήλωσε στην εφημερίδα The Sun.

Εκκενώθηκαν σπίτια

Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες από σπίτι σε σπίτι και εκκένωσε περίπου 85 κατοικίες, μεταφέροντας τους κατοίκους σε ασφαλές σημείο περίπου 16 χιλιόμετρα μακριά. Οι κάτοικοι περιέγραψαν μια νύχτα και ένα πρωινό γεμάτα αγωνία.

«Κοιμόμασταν και απλώς χτυπούσαν την πόρτα. Μας είπαν ότι πρόκειται για σοβαρό περιστατικό και ότι πρέπει να φύγουμε αμέσως. Βασικά δεν έφευγαν από την πόρτα μέχρι να φύγουμε. Απλώς φορέσαμε τα ρούχα μας και ήρθαμε. Δεν ξέραμε τίποτα. Η αστυνομία κυριολεκτικά περίμενε στην πόρτα. Δεν πρόλαβα ούτε να πλύνω τα δόντια μου», είπε μία κάτοικος.

Ένας άλλος κάτοικος ανέφερε ότι άκουσε ελικόπτερο περίπου στις 2 τα ξημερώματα και λίγο αργότερα αστυνομικούς έξω από το σπίτι του.

«Ήταν αστυνομικοί, ένοπλοι και φορούσαν μάσκες. Πολύ ήρεμα μας είπαν ότι υπήρχε ένα “σοβαρό περιστατικό” και ότι έπρεπε να φύγουμε, για τη δική μας ασφάλεια. Πήραμε μερικά πράγματα και πήγαμε στο κέντρο αναψυχής. Δεν μας έχουν πει πότε μπορούμε να επιστρέψουμε. Ήταν μια πολύ τρομακτική ημέρα», περιέγραψε.

Η ίδια η αγρότισσα θεωρεί ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι η ύποπτη δραστηριότητα έγινε αντιληπτή από έναν πολίτη και όχι από όσους είχαν την ευθύνη της ασφάλειας της περιοχής.

«Μια θαρραλέα ερασιτέχνης δεν θα έπρεπε να εντοπίζει ασυνήθιστη δραστηριότητα στη 1 το πρωί όταν η αεροπορική βάση βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού», είπε.

«Σκεπτόμενη, τώρα, τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν προσπαθούσαν να με σταματήσουν από το να φύγω με το αυτοκίνητο, θεωρώ ότι είμαι αρκετά τυχερή. Είναι πραγματικά απίστευτο να συνειδητοποιείς ότι ήρθες πρόσωπο με πρόσωπο με πιθανούς τρομοκράτες και ότι μπορεί να απέτρεψες μια τρομοκρατική συνωμοσία. Ήταν ξεκάθαρο ότι μόλις είχαν φτάσει εκεί. Δόξα τω Θεώ, τους εντοπίσαμε».

Και κατέληξε ασκώντας κριτική στην ασφάλεια της βάσης: «είναι εντελώς παράλογο που δεν είχαν αντιληφθεί τι συνέβαινε και χρειάστηκε να τηλεφωνήσω εγώ».

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