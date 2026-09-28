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28.09.2026 09:01

«His Hemisphere»: Ο Τραμπ κοιτάζει αφ’ υψηλού την υδρόγειο – Η Γροιλανδία στο επίκεντρο

28.09.2026 09:01
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Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ξαναχτυπά με μια εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Με το πρόσωπό του να δεσπόζει πάνω από την υδρόγειο και τη φράση «His Hemisphere» («Το ημισφαίριό του»), ο Αμερικανός πρόεδρος επιλέγει μια ακόμη προκλητική και προσωποκεντρική απεικόνιση ισχύος.

Στην εικόνα, που δημοσίευσε στο Truth Social χωρίς συνοδευτικό κείμενο ή κάποια εξήγηση, ξεχωρίζουν ο Αρκτικός Ωκεανός και η Γροιλανδία, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας για την ασφάλεια στην Αρκτική.

Το «His Hemisphere» αποκτά ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό συμβολισμό με φόντο τη γραμμή που ακολουθεί ο Τραμπ για την ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας και επιρροής στο Δυτικό Ημισφαίριο.

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