Ελένη Προκοπίου: Η χορεύτρια που «μάγεψε» τον ελληνικό κινηματογράφο – Η μυθιστορηματική ζωή, η λαμπρή καριέρα και η απόφαση να αποσυρθεί (Videos/Photos)

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Μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, η Ελένη Προκοπίου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω της μια ξεχωριστή διαδρομή που ξεκίνησε από τον χορό κι έφτασε μέχρι, το θέατρο, τη μεγάλη οθόνη και τις κινηματογραφικές παραγωγές της «χρυσής» δεκαετίας του 1960.

Η κινηματογραφική της πορεία ξεκίνησε το 1960 και ολοκληρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, συνδυάζοντας τόσο υποκριτική παρουσία όσο και χορευτικές ικανότητες.

Συμμετείχε σε 23 ταινίες και πραγματοποίησε συνεργασίες με σημαντικούς ηθοποιούς και δημιουργούς της εποχής, καταφέροντας να ξεχωρίσει τόσο για τη χάρη και την εκφραστικότητα, όσο για τη χαρακτηριστική παρουσία της μπροστά στον φακό.

Παρά την επιτυχία της, η καλλιτεχνική καριέρα δεν αποτέλεσε ποτέ αυτοσκοπό για την ίδια, επιλέγοντας σε σχετικά νεαρή ηλικία να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να αφοσιωθεί στην οικογένειά της.

Από τη σχολή χορού στη σκηνή

Η σχέση της Ελένης Προκοπίου με τον χορό ξεκίνησε στην πολύ μικρή ηλικία. Μόλις έξι ετών άρχισε μαθήματα στη σχολή της Λουκίας Σακελλαρίου – Κωτσοπούλου, στο Ωδείο Αθηνών, όπου εκπαιδεύτηκε παράλληλα με τη Μάρθα Καραγιάννη.

Οι δυο τους είχαν από νωρίς επαφή με τη σκηνή, συμμετέχοντας σε παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ενώ ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στα τέλη της δεκαετίας του 1950.

Η πρώτη της θεατρική εμφάνιση τοποθετείται στη θεατρική περίοδο 1955-1956, όταν εμφανίστηκε ως χορεύτρια στο θέατρο «Ολύμπια» του Πειραιά, έχοντας ως παρτενέρ τον Δημήτρη Ιβανώφ.

Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με τον Βαγγέλη Σειληνό, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα γνωστά χορευτικά δίδυμα της εποχής. Οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν σε θεατρικές επιθεωρήσεις και κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ η κοινή τους πορεία συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960.

Τα πρώτα βήματα στον κινηματογράφο

Η Ελένη Προκοπίου έκανε τα πρώτα της κινηματογραφικά βήματα το 1960, εμφανιζόμενη τα πρώτα χρόνια κυρίως σε χορευτικούς ρόλους, πριν περάσει σταδιακά σε πιο απαιτητικές υποκριτικές εμφανίσεις.

Ανάμεσα στις πρώτες ταινίες στις οποίες συμμετείχε ήταν το «Ραντεβού της Κυριακής», η «Αθήνα τη Νύχτα» και η «Προδομένη Αγάπη», ενώ σημαντικό σταθμό στην πορεία της αποτέλεσε η ταινία «Μικρές Αφροδίτες» του Νίκου Κούνδουρου, το 1963, μέσα από την οποία η ίδια απέκτησε διεθνή αναγνώριση.

Ακολούθησε το «Ο Εμίρης και ο Κακομοίρης», όπου υποδύθηκε τη Γκιουλινάρ, έναν από τους ρόλους που ανέδειξαν περισσότερο την κινηματογραφική της παρουσία, ενώ το 1965 συμμετείχε μεταξύ άλλων στο «Το Πρόσωπο της Ημέρας» και στο «Και οι… 14 Ήταν Υπέροχοι», με τη συνεργασία της με τη Φίνος Φιλμ να αποτελεί, αναμφισβήτητα, ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο της καριέρας της.

Η περίοδος της Φίνος Φιλμ

Ιδιαίτερη θέση στη φιλμογραφία της κατέχει το «Ραντεβού στον Αέρα», το μιούζικαλ του Γιάννη Δαλιανίδη, όπου η Προκοπίου αξιοποίησε τόσο τις υποκριτικές όσο και τις χορευτικές της δυνατότητες, με το 1966 να συγκαταλέγεται σε μια από τις πιο παραγωγικές χρονιές της.

Συμμετείχε σε πέντε ταινίες, μεταξύ των οποίων οι «Παράνομοι Πόθοι», «Το Συρτάκι της Αμαρτίας», «Πέντε Χιλιάδες Ψέματα», «Οι Κυρίες της Αυλής» και «Αγάπη που δεν σβήνει ο χρόνος», ενώ τα επόμενα χρόνια συνέχισε να εμφανίζεται στον κινηματογράφο, συνεργαζόμενη με σημαντικούς ηθοποιούς της εποχής.

Ανάμεσα στις ταινίες της περιλαμβάνονται ο «Γαμπρός μου ο Προικοθήρας», το «Μίνι Φούστα και Καράτε», ο «Μπούφος», ο «Σταύρος είναι πονηρός» και ο «Παραγιός μου ο Ραλίστας», με τη συνεργασία της με τον Γιώργο Πάντζα, με τον οποίο αποτέλεσαν κινηματογραφικό δίδυμο σε αρκετές παραγωγές να αποτελεί σημαντικό μέρος της κινηματογραφικής της διαδρομής.

Η τελευταία ταινία και η αποχώρηση

Η τελευταία κινηματογραφική εμφάνιση της Ελένης Προκοπίου πραγματοποιήθηκε το 1972, στην ταινία «Το Κοροϊδάκι της Πριγκιπέσσας» της Φίνος Φιλμ.

Λίγο νωρίτερα είχε ολοκληρώσει και την παρουσία της στο θέατρο, με την τελευταία θεατρική παράσταση στην οποία συμμετείχε να είναι το «Κοροϊδάκι της Πριγκιπέσσας», που παρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 1971 στο θέατρο Μετροπόλιταν, σε σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη.

Αποφάσισε να απομακρυνθεί από την καλλιτεχνική ζωή, σε σχετικά μικρή ηλικία, επιλέγοντας να αφοσιωθεί στην οικογένειά της.

Η προσωπική της ζωή

Η Ελένη Προκοπίου παντρεύτηκε αρχικά τον ηθοποιό Νίκο Καζή, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1970 παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Αντώνη Συρίγο, με τον οποίο απέκτησαν μία κόρη, την Ειρήνη.

Η ίδια κράτησε έκτοτε χαμηλό προφίλ και παρέμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρά τη δημοτικότητα που είχε αποκτήσει κατά την περίοδο της κινηματογραφικής της δράσης.

Η επιστροφή στο θέατρο μετά από 52 χρόνια

Τον Μάρτιο του 2024, η Ελένη Προκοπίου επέστρεψε στο θέατρο έπειτα από 52 χρόνια απουσίας, συμμετέχοντας στον μονόλογο «Το κορίτσι μου» στο Θέατρο Αμαλία, στη Θεσσαλονίκη μέσω ηχογραφημένης φωνής (voice over).

«Επέστρεψα στο θέατρο μετά από πολλά χρόνια. Στην παράσταση “Το κορίτσι μου” δανείζω τη φωνή μου. Με έπεισε η εγγονή μου να συμμετέχω στην παράσταση που συμμετέχει κι εκείνη», είχε πει η Ελένη Προκοπίου σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της το 2024.

Οι διακρίσεις και η αναγνώριση της προσφοράς της

Η προσφορά της στον ελληνικό κινηματογράφο αναγνωρίστηκε και επίσημα, με τον Δήμο Αθηναίων να την τιμά, το 2006, με το Μετάλλιο της Πόλης των Αθηνών, στο πλαίσιο τιμητικής εκδήλωσης για σημαντικές προσωπικότητες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Η Ελένη Προκοπίου μένει στη συλλογική μνήμη κυρίως μέσα από τις ταινίες και τις χορευτικές της εμφανίσεις, αλλά και μέσα από τη συνεργασία της με πρόσωπα που σημάδεψαν το ελληνικό θέατρο και σινεμά.

Παρά το γεγονός ότι η παρουσία της στη μεγάλη οθόνη διήρκεσε λίγο περισσότερο από μία δεκαετία, συνδέθηκε με μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου, κατορθώνοντας να ξεχωρίσει και να αφήσει το δικό της αποτύπωμα.

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