«Gremlins»: Το φθινόπωρο του 2028 αναμένεται η τρίτη ταινία του franchise (videos)

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Η Warner Bros. ανακοίνωσε ότι τρίτη ταινία live-action της σειράς τρόμου-κωμωδίας «Gremlins» πρόκειται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 6 Οκτωβρίου 2028.
Η ανακοίνωση από το κινηματογραφικό στούντιο συνοδεύτηκε από βίντεο στο οποίο ο Mogwai Gizmo, κρύβεται μέσα σε ένα σακίδιο, ενώ ακούγονται εκτός κάμερας τα κακόβουλα «αδέλφια» του -που δίνουν και το όνομά τους στο franchise- να γελούν δυνατά.
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg) θα είναι εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας και ο Κρις Κολούμπους (Chris Columbus) θα αναλάβει την παραγωγή και τη σκηνοθεσία της.
Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι ηθοποιοί που θα συμμετάσχουν στην ταινία, η οποία αρχικά αναμενόταν να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2027.
«Έχουν περάσει δεκαετίες από την τελευταία κινηματογραφική περιπέτεια του Gizmo. Ο Mogwai και οι άτακτοι απόγονοί του έκαναν το ντεμπούτο τους στην κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία του 1984 “Gremlins” και επέστρεψαν στη συνέχεια του 1990, “Gremlins 2: The New Batch”. Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Τζο Ντάντε (Joe Dante), οι ταινίες καθιέρωσαν τρεις βασικούς κανόνες για τη διαχείριση αυτών των μυστηριωδών πλασμάτων με τα μεγάλα αυτιά: να μην βρέχονται, να μην τρέφονται μετά τα μεσάνυχτα και να μην εκτίθενται στο φως. Η ιστορία της προέλευσης του Gizmo εξερευνήθηκε πιο πρόσφατα στη σειρά κινουμένων σχεδίων του HBO Max, “Gremlins: Secrets of the Mogwai”», αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Los Angeles Times.
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