«Δεν θέλουμε να καταταγούμε»: Στους δρόμους χιλιάδες μαθητές στη Γερμανία κατά της στρατιωτικής θητείας (Photos/Video)

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Μαθητές από δεκάδες γερμανικές πόλεις βγήκαν την Παρασκευή, 25/9, στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για το ενδεχόμενο να καταστεί εκ νέου υποχρεωτική η στρατιωτική θητεία. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται την ώρα που η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς προχωρά στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, έχοντας αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο υποχρεωτικής στράτευσης εάν οι εθελοντές δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών.

Ο Μπέλα Μπράιτνερ, ένας από τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας «School Strike Against Compulsory Military Service», υποστήριξε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «εννοεί σοβαρά τη σταδιακή επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας».

Στο Αμβούργο, μεταξύ άλλων, οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν πανό και σημαίες με το μήνυμα: «Δεν θα συμμετάσχουμε στους πολέμους σας».

🇩🇪 A berlini rendőrség erőszakos letartóztatásokba kezd a kötelező sorkatonai szolgálat bevezetése elleni, több ezer résztvevőt számláló tüntetésen.



@DDGeopolitics – TG pic.twitter.com/OAFqJM67XA — Vad Darázs (@VadDarazs) September 25, 2026

Νέα δεδομένα στον γερμανικό στρατό

Η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης Μερτς, στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 βρίσκεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο για τη στρατιωτική υπηρεσία, το οποίο βασίζεται αρχικά στη συμμετοχή εθελοντών.

Το νέο σύστημα προβλέπει ότι οι 18χρονοι λαμβάνουν ερωτηματολόγιο σχετικά με το ενδιαφέρον και την καταλληλότητά τους για υπηρεσία στη Bundeswehr (σ.σ. γερμανικός στρατός). Η συμπλήρωσή του είναι υποχρεωτική για τους άνδρες και προαιρετική για τις γυναίκες. Παράλληλα, όλοι οι 18χρονοι άνδρες θα πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, ώστε να κρίνεται η καταλληλότητά τους για ενδεχόμενη στρατιωτική υπηρεσία.

Εφόσον οι εθελοντικές συμμετοχές δεν επαρκούν ή μεταβληθεί η κατάσταση ασφαλείας, η Bundestag (σ.σ. γερμανική βουλή) μπορεί, έπειτα από πρόταση της κυβέρνησης, να εξετάσει την ενεργοποίηση μιας μορφής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

«Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις»

Ο 16χρονος Ελίας Μπέρνχαρντ από το Αμβούργο συμμετείχε στις διαδηλώσεις και υποστήριξε ότι οι απαντήσεις των νέων στα ερωτηματολόγια «δείχνουν ότι οι νέοι δεν θέλουν να ενταχθούν στην Bundeswehr».

«Γι’ αυτό βρίσκομαι σήμερα στον δρόμο. Γι’ αυτό είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι να αποσυρθεί το ενδεχόμενο της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Θα συνεχίσουμε», είπε.

Das russische Fernsehen berichtet:



„Merz, wir haben genug!“, „Eure Kriege – ohne uns!“, „Schüler gegen den Wehrdienst!“



In Deutschland gewinnt die Protestaktion „Schulstreik gegen die Einberufung“ an Fahrt. Die Organisatoren geben an, dass mehr als 45.000 Menschen teilnehmen. https://t.co/IZbmEJdtb8 pic.twitter.com/S7M6M4nVcl — RUSSNiUS 🇷🇺 (@vladi2726) September 25, 2026

Οι ιατρικές εξετάσεις στο επίκεντρο των αντιδράσεων

Οι διοργανωτές συνδέουν την έναρξη των κινητοποιήσεων με ειδοποιήσεις που έλαβαν 18χρονοι σε Κίελο και Φλένσμπουργκ, στη βόρεια Γερμανία, για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, παρά το γεγονός ότι είχαν δηλώσει πως δεν ενδιαφέρονται να καταταγούν.

Σύμφωνα με την ομάδα που οργανώνει τις διαδηλώσεις, έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 100 κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, μεταξύ άλλων στο Κίελο, το Αμβούργο, το Βερολίνο και τη Φρανκφούρτη.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο BBC ότι η σχετική υποχρέωση υποβολής σε ιατρική εξέταση αφορά «όλους τους άνδρες που υπάγονται σε στρατιωτική υποχρέωση και έχουν γεννηθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2007».

Η πρόβλεψη ισχύει ακόμη και για όσους έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να υπηρετήσουν. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, από τον Ιούλιο περίπου 1.000 18χρονοι άνδρες που είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στην ένταξη στις ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη περάσει από τη σχετική διαδικασία.

Από τον στρατό του Ψυχρού Πολέμου στη νέα Bundeswehr

Η Γερμανία διέθετε κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου έναν πολυάριθμο στρατό, όμως μετά την πτώση του Σιδηρού Παραπετάσματος οι ένοπλες δυνάμεις της συρρικνώθηκαν σημαντικά κατά τη δεκαετία του 1990.

Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ανεστάλη το 2011, επί καγκελαρίας Άνγκελα Μέρκελ. Σήμερα, η κυβέρνηση Μερτς επιχειρεί να αυξήσει σημαντικά το μέγεθος της Bundeswehr, επικαλούμενη την αλλαγή του περιβάλλοντος ασφαλείας στην Ευρώπη και τις νέες απαιτήσεις του ΝΑΤΟ.

Στόχος του Βερολίνου είναι η Bundeswehr να διαθέτει έως το 2035 περισσότερους από 260.000 ενεργούς στρατιωτικούς και 200.000 εφέδρους. Η συνολική δύναμη θα ανέρχεται έτσι σε περίπου 460.000 άτομα. Σημειώνεται ότι η Bundeswehr αριθμεί σήμερα περίπου 186.700 στρατιωτικούς.

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