search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 21:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2026 20:50

«Δεν θέλουμε να καταταγούμε»: Στους δρόμους χιλιάδες μαθητές στη Γερμανία κατά της στρατιωτικής θητείας (Photos/Video)

25.09.2026 20:50
germany-protest

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μαθητές από δεκάδες γερμανικές πόλεις βγήκαν την Παρασκευή, 25/9, στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για το ενδεχόμενο να καταστεί εκ νέου υποχρεωτική η στρατιωτική θητεία. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται την ώρα που η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς προχωρά στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, έχοντας αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο υποχρεωτικής στράτευσης εάν οι εθελοντές δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών.

Ο Μπέλα Μπράιτνερ, ένας από τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας «School Strike Against Compulsory Military Service», υποστήριξε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «εννοεί σοβαρά τη σταδιακή επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας».

Στο Αμβούργο, μεταξύ άλλων, οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν πανό και σημαίες με το μήνυμα: «Δεν θα συμμετάσχουμε στους πολέμους σας».

Νέα δεδομένα στον γερμανικό στρατό

Η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης Μερτς, στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 βρίσκεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο για τη στρατιωτική υπηρεσία, το οποίο βασίζεται αρχικά στη συμμετοχή εθελοντών.

Το νέο σύστημα προβλέπει ότι οι 18χρονοι λαμβάνουν ερωτηματολόγιο σχετικά με το ενδιαφέρον και την καταλληλότητά τους για υπηρεσία στη Bundeswehr (σ.σ. γερμανικός στρατός). Η συμπλήρωσή του είναι υποχρεωτική για τους άνδρες και προαιρετική για τις γυναίκες. Παράλληλα, όλοι οι 18χρονοι άνδρες θα πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, ώστε να κρίνεται η καταλληλότητά τους για ενδεχόμενη στρατιωτική υπηρεσία.

Εφόσον οι εθελοντικές συμμετοχές δεν επαρκούν ή μεταβληθεί η κατάσταση ασφαλείας, η Bundestag (σ.σ. γερμανική βουλή) μπορεί, έπειτα από πρόταση της κυβέρνησης, να εξετάσει την ενεργοποίηση μιας μορφής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

«Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις»

Ο 16χρονος Ελίας Μπέρνχαρντ από το Αμβούργο συμμετείχε στις διαδηλώσεις και υποστήριξε ότι οι απαντήσεις των νέων στα ερωτηματολόγια «δείχνουν ότι οι νέοι δεν θέλουν να ενταχθούν στην Bundeswehr».

«Γι’ αυτό βρίσκομαι σήμερα στον δρόμο. Γι’ αυτό είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι να αποσυρθεί το ενδεχόμενο της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Θα συνεχίσουμε», είπε.

Οι ιατρικές εξετάσεις στο επίκεντρο των αντιδράσεων

Οι διοργανωτές συνδέουν την έναρξη των κινητοποιήσεων με ειδοποιήσεις που έλαβαν 18χρονοι σε Κίελο και Φλένσμπουργκ, στη βόρεια Γερμανία, για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, παρά το γεγονός ότι είχαν δηλώσει πως δεν ενδιαφέρονται να καταταγούν.

Σύμφωνα με την ομάδα που οργανώνει τις διαδηλώσεις, έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 100 κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, μεταξύ άλλων στο Κίελο, το Αμβούργο, το Βερολίνο και τη Φρανκφούρτη.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο BBC ότι η σχετική υποχρέωση υποβολής σε ιατρική εξέταση αφορά «όλους τους άνδρες που υπάγονται σε στρατιωτική υποχρέωση και έχουν γεννηθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2007».

Η πρόβλεψη ισχύει ακόμη και για όσους έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να υπηρετήσουν. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, από τον Ιούλιο περίπου 1.000 18χρονοι άνδρες που είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στην ένταξη στις ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη περάσει από τη σχετική διαδικασία.

Από τον στρατό του Ψυχρού Πολέμου στη νέα Bundeswehr

Η Γερμανία διέθετε κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου έναν πολυάριθμο στρατό, όμως μετά την πτώση του Σιδηρού Παραπετάσματος οι ένοπλες δυνάμεις της συρρικνώθηκαν σημαντικά κατά τη δεκαετία του 1990.

Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ανεστάλη το 2011, επί καγκελαρίας Άνγκελα Μέρκελ. Σήμερα, η κυβέρνηση Μερτς επιχειρεί να αυξήσει σημαντικά το μέγεθος της Bundeswehr, επικαλούμενη την αλλαγή του περιβάλλοντος ασφαλείας στην Ευρώπη και τις νέες απαιτήσεις του ΝΑΤΟ.

Στόχος του Βερολίνου είναι η Bundeswehr να διαθέτει έως το 2035 περισσότερους από 260.000 ενεργούς στρατιωτικούς και 200.000 εφέδρους. Η συνολική δύναμη θα ανέρχεται έτσι σε περίπου 460.000 άτομα. Σημειώνεται ότι η Bundeswehr αριθμεί σήμερα περίπου 186.700 στρατιωτικούς.

Διαβάστε επίσης:

Πούτιν: Η Ρωσία δεν προετοιμάζεται για οποιαδήποτε εχθροπραξία με την Ευρώπη – Το Κίεβο πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες

Νεκρή 51χρονη Ρωσίδα από επίθεση αρκούδας στη Σιβηρία – Επτά θανατηφόρα περιστατικά μέσα σε ένα μήνα

Tραμπ για επίσκεψη Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ: «Πολύ θετική για τις δύο χώρες»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
anotato dikastirio ipa- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: «Ναι» από το Ανώτατο Δικαστήριο στη χρήση μιας αμφιλεγόμενης βάσης δεδομένων για την επαλήθευση της υπηκοότητας των ψηφοφόρων

EVELPIDON_NEW_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην αστυνομία: Κρατούμενος απέδρασε από την Ευελπίδων

plaka nyxta ereunes – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ολονύχτιο θρίλερ στην Πλάκα: Εντοπίστηκαν δύο διαβατήρια και γυναικεία τσάντα στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε – Αγωνία για τους έξι αγνοούμενους

harris-douka
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Πλάκα ο Χάρης Δούκας: Θα σκάβουμε ολονύχτια – Η έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή 

douglas-jones
LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας-Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Τα κοινά γενέθλια και οι τρυφερές αναρτήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή - Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

mazwnakis-32
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ειδική εκπομπή στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη από τους φίλους και συναδέλφους του στο «The Voice»

kausima_venzini
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις για τον «γαλάζιο» βουλευτή που προτρέπει όποιον δεν έχει λεφτά για βενζίνη να παίρνει τα ΜΜΜ

menegaki_new
LIFESTYLE

Στο Λονδίνο η Ελένη Μενεγάκη - «Ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούργιο ανοίγει» (Photos)

KOULKOUDINAS_00
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με θυρίδα στην Εθνική ο Κουλκουδίνας που συμβούλεψε όσους δεν αντέχουν τη βενζίνη να παίρνουν τα μέσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 21:54
anotato dikastirio ipa- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: «Ναι» από το Ανώτατο Δικαστήριο στη χρήση μιας αμφιλεγόμενης βάσης δεδομένων για την επαλήθευση της υπηκοότητας των ψηφοφόρων

EVELPIDON_NEW_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην αστυνομία: Κρατούμενος απέδρασε από την Ευελπίδων

plaka nyxta ereunes – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ολονύχτιο θρίλερ στην Πλάκα: Εντοπίστηκαν δύο διαβατήρια και γυναικεία τσάντα στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε – Αγωνία για τους έξι αγνοούμενους

1 / 3