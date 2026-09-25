Στα ανοιχτά της Τήνου το φορτηγό πλοίο που πήρε φωτιά – Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης (Photos/Video)

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Συνεχίζεται η επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε σήμερα, Παρασκευή 25/9, σε φορτηγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου.
Όπως αναφέρει το tinostoday.gr, το πλοίο ρυμουλκείται και αργά το βράδυ της Παρασκευής βρισκόταν ανοιχτά της Τήνου.
Την ίδια ώρα, η φωτιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν τις προσπάθειες για να τη θέσουν υπό έλεγχο.
Ενδεικτικές της κατάστασης είναι εικόνες και βίντεο που καταγράφουν τους πυκνούς καπνούς και τις φλόγες στο πλοίο.
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