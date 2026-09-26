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26.09.2026 00:15

Ιράν: «Εναπόκειται στις ΗΠΑ να αποδεχθούν το σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ»

26.09.2026 00:15
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Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις ΗΠΑ «συγκεκριμένο» σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ και πλέον εναπόκειται στην Ουάσινγκτον να αποφασίσει, δήλωσε χθες, Παρασκευή 25/9, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί σε δημοσιογράφους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

«Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίοι όροι, τα Στενά μπορούν να ξανανοίξουν και να αποκατασταθεί ο ρυθμός διέλευσης των πλοίων εντός επτά ημερών. Η επιλογή ανήκει πλέον στις ΗΠΑ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. «Οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι ΗΠΑ δεν είναι καινούργιες. Περιλαμβάνονται όλες στο MoU», είπε ο Αραγτσί, αναφερόμενος στο μνημόνιο συνεννόησης που είχαν υπογράψει η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη τον Ιούνιο.

Νωρίτερα, Ιρανός αξιωματούχος τόνισε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα, ακόμη κι αν οι ΗΠΑ αποδεχθούν την πρότασή της για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, που προϋποθέτει μια σειρά ενεργειών όπως την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε πως το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα θα παραμείνει κλειστό έως ότου οι ΗΠΑ «ικανοποιήσουν όλους τους όρους του Ιράν».

Σύμφωνα με την ιρανική πρόταση, θα πρέπει εντός επτά ημερών να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και οι ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Η πρόταση διαβιβάστηκε στην αμερικανική πλευρά με φόντο την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, ύστερα από επτά μήνες πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης να εξαπολύουν μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

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