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26.09.2026 00:55

Το Facebook αντιμέτωπο με πρόστιμο έως και 10 δισ. δολάρια στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, λόγω του σκανδάλου της Cambridge Analytica

26.09.2026 00:55
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Πηγή: Pixabay

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Επιτροπή ενόρκων από το Νέο Μεξικό των ΗΠΑ αποφάνθηκε την Παρασκευή, 25/9, ότι το Facebook εξαπάτησε τους κατοίκους αυτής της αμερικανικής Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους, σε μια δίκη που αφορούσε το σκάνδαλο της Cambridge Analytica.

Το Νέο Μεξικό είναι η μοναδική Πολιτεία που προσέφυγε στα δικαστήρια για την υπόθεση αυτή, μια από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις της ιδιωτικότητας στην ιστορία του διαδικτύου. Η βρετανική εταιρεία Cambridge Analytica εκμεταλλεύτηκε για πολιτικούς σκοπούς τα προσωπικά δεδομένα δεκάδων χιλιάδων χρηστών του Facebook, τα οποία είχαν συλλεχθεί εν αγνοία τους.

Οι ένορκοι στο δικαστήριο της Σάντα Φε έκριναν ότι εξαπατήθηκε ο καθένας από τους 2,1 εκατομμύρια κατοίκους της Πολιτείας, κάτι που ισοδυναμεί με ισάριθμες παραβιάσεις του νόμου για την προστασία των καταναλωτών.

Επαφίεται πλέον στον δικαστή να ορίσει το πρόστιμο που θα επιβάλει στο Facebook, το οποίο μπορεί να ανέλθει στα 5.000 δολάρια ανά παράβαση. Θεωρητικά, το Facebook θα μπορούσε να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 10,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Λόγω του σκανδάλου, η Cambridge Analytica οδηγήθηκε στην πτώχευση το 2018.

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