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26.09.2026 01:06

Πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα – Στο νοσοκομείο 10χρονο κορίτσι

26.09.2026 01:06
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Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Παρασκευής, 25/9, στον Άγιο Παντελεήμονα, μετά από πυροβολισμούς έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Από τα πυρά τραυματίστηκε ένα 10χρονο κορίτσι, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:50, στην οδό Αγορακρίτου 32. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν μπροστά από το καφέ «Αμόρα» και άνοιξαν πυρ με υποπολυβόλο προς την πρόσοψή του.

Μέσα στην καφετέρια βρίσκονταν εκείνη την ώρα 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί.

Από τα πυρά τραυματίστηκε το ανήλικο κορίτσι, η οποία είναι κόρη του ιδιοκτήτη, αλβανικής υπηκοότητας.

Το παιδί φέρεται να δέχθηκε πλήγμα στο αριστερό του πόδι, στην περιοχή της γάμπας. Η μητέρα του το μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου διαπιστώθηκε ότι ο τραυματισμός του είναι ελαφρύς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν το κορίτσι τραυματίστηκε από σφαίρα ή από θραύσμα.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο αυτοκίνητο επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία πυροβόλησαν από το εσωτερικό του οχήματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπρόπυργου.

Οι Αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες, ενώ διερευνώνται και τα κίνητρα της επίθεσης.

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