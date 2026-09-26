Ολονύχτιο θρίλερ στην Πλάκα: Εντοπίστηκαν δύο διαβατήρια και γυναικεία τσάντα στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε – Αγωνία για τους έξι αγνοούμενους

Takeaways by to pontiki AI Έξι άτομα αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στην Πλάκα, η οποία προκλήθηκε από ισχυρή έκρηξη φυσικού αερίου το πρωί της Παρασκευής.

Οι αγνοούμενοι περιλαμβάνουν τέσσερις Αμερικανούς τουρίστες που διέμεναν στον πρώτο όροφο και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις ολονύκτιες έρευνες με τη χρήση εκσκαφέων και θερμικών καμερών για τον εντοπισμό τους, παρά την απουσία ενδείξεων ζωής.

Από το ωστικό κύμα της έκρηξης προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και οχήματα, ενώ τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή πρώτων βοηθειών.

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Συνεχίζονται οι έρευνες στους τόνους μπάζων του κτιρίου που κατέρρευσε μετά από τρομακτική έκρηξη το πρωί της Παρασκευής στην Πλάκα, για τον εντοπισμό των έξι ατόμων που αγνοούνται.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομακρύνουν τα υλικά του κτιρίου που κατέρρευσε στην οδό Λυσικράτους για να εντείνουν τις έρευνές τους για τους αγνοούμενους.

Κατά διαστήματα διακόπτεται προσωρινά η μεταφορά υλικών και κάθε θόρυβος, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα των διασωστών που χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό ατόμων, ενώ οι σκύλοι έρευνας διάσωσης αξιοποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένοικοι του πρώτου ορόφου του κτιρίου που κατέρρευσε, φέρονται να είναι τέσσερις Αμερικανοί, δύο ζευγάρια ηλικίας 30-40 ετών, που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές. Είχαν κάνει κράτηση στο διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης στο όνομα Ίαν, ηλικίας 37 ετών. Από την έρευνα στο σημείο εντοπίστηκαν τα αμερικανικά διαβατήρια του Ian και της Florida. Επίσης βρέθηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος – γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα οι τέσσερις άνθρωποι να βρίσκονταν μέσα στο σπίτι την ώρα της έκρηξης.





Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι τουρίστες είχαν κάνει κράτηση για σημερινή πτήση της Delta στις 15:30, ώστε να επιστρέψουν στις ΗΠΑ, ωστόσο δεν εμφανίστηκαν.



Στον δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούσαν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 78χρονη γεννημένη στην Αθήνα και 77χρονο Βρετανό.

Οι αστυνομικοί τους κάλεσαν στο τηλέφωνο, χωρίς ωστόσο να λάβουν απάντηση.



Οι διασώστες χρησιμοποιούν για τις έρευνές τους θερμικές κάμερες και ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, χωρίς μέχρι στιγμής να εντοπίσουν ενδείξεις ζωής κάτω από τα χαλάσματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συνδρομή εκσκαφέα, ο οποίος απομακρύνει μεγάλο όγκο συντριμμιών και σηκώνει οχήματα από το σημείο, ώστε τα σωστικά συνεργεία να αποκτήσουν πρόσβαση βαθύτερα στο κτίριο.

Στο σημείο επιχειρούν, 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης. Επιπλέον, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού παραμένει στο σημείο.

Ακόμη, ο δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.

Χάρης Δούκας : Ολονύχτιες οι έρευνες για τους έξι αγνοούμενους

Στο σημείο όπου κατέρρευσε το κτίριο επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί, μετέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς καθώς και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έκανε λόγο για έξι αγνοούμενους που αναζητούνται ενώ τόνισε ότι η επιχείρηση για τον εντοπισμό τους θα είναι ολονύχτια.

«Συνεχίζονται οι εργασίες, είναι εδώ όλα τα μηχανήματα, θα είναι ολονύχτια η προσπάθεια. Ήρθε και ο υπουργός. Είναι εδώ η Πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, είναι όλα τα συνεργεία του δήμου εδώ.

Συνδράμουμε. Είναι δύσκολες οι ώρες. Σταματάμε όποτε χρειάζεται αφωνία για να δούμε αν υπάρξει κάποιος ήχος που σημαίνει ότι κάτι θετικό μπορεί να γίνει.

Είναι ώρες αγωνίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο νεότερο για τους έξι αγνοούμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας.

Όπως είπε, οι έρευνες θα συνεχιστούν όλο το βράδυ ενώ επισήμανε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία.

Ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι «υπάρχουν ήδη αρκετά πρώτα στοιχεία , όμως η μεγάλη μάχη αυτή τη στιγμή είναι στον εντοπισμό ». «Είναι τρομακτική η έκρηξη, δηλαδή είναι πρωτοφανές.

Είναι πάρα πολύ ισχυρή. Έχει επηρεάσει το κομμάτι που βλέπετε μπροστά. Και όχι τόσο πολύ το πίσω κομμάτι, που έχει κι αυτό ζημιές. Είναι μια έκρηξη που μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή. Πολύ μεγάλη διαρροή», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τις ζημιές σε παρακείμενα κτίρια ο κ. Δούκας τόνισε ότι τα δύο όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση.

«Έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για να δούμε αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει κι αυτά να κατεδαφιστούν. Επίσης τα απέναντι δύο τρία κτίρια είναι επίσης σε δύσκολη κατάσταση.

Η ζημιά είναι σε όλο το δρόμο και στον πίσω δρόμο και το ωστικό κύμα έχει φτάσει μέχρι το πεζοδρόμιο μπροστά. Μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή», υπογράμμισε.

«Τρομακτική η ένταση της έκρηξης»

«Υπάρχουν αγνοούμενοι, είναι μία πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη» δήλωσε και νωρίτερα ο δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος μετέβη στο σημείο. Ειδικότερα ο κ. Δούκας ερωτηθείς αν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα είπε: «υπάρχει μεγάλος φόβος, υπάρχουν αρμόδια υψηλότατα στελέχη της Πυροσβεστικής, τα οποία θα σας απαντήσουν, υπάρχουν αγνοούμενοι και είναι μία πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, για αυτό και αυτή τη στιγμή είναι μέσα σκυλιά και διερευνούν».



«Κρίσιμες στιγμές, θέλει πολύ καλό συντονισμό, είμαστε εδώ και συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις» προσέθεσε ο κ. Δούκας ενώ έκανε λόγο για μία πολύ δύσκολη κατάσταση και τόνισε: «Είναι μεγάλης δύναμης η έκρηξη, ακραία η καταστροφή. Είμαστε από την πρώτη στιγμή εδώ με τη Δημοτική Αστυνομία που έχει περιφρουρήσει τον χώρο, με δικά μας εργαλεία που συνδράμουν στην προσπάθεια που γίνεται για τη διερεύνηση στο εσωτερικό του κτηρίου που έχει καταστραφεί».



Όπως είπε, μέσω drones προσπαθούν να έχουν εικόνα και επισήμανε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν στο σημείο για να δουν τι ζημιές έχουν υποστεί τα διπλανά κτήρια. «Θα είναι εδώ και οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την Πολιτική Προστασία αλλά και τις υποδομές για να δούμε ακριβώς στα διπλανά κτήρια το κομμάτι της φέρουσας ικανότητας και αν έχουν υποστεί και τα διπλανά κτήρια ζημιές και να συνεχίσουμε να συνδράμουμε στις προσπάθειες της Πυροσβεστικής».

Ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι είναι από αέριο. «Καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέριο και ήταν τρομακτική η έντασή της, άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάτι πήγε τελείως λάθος», δήλωσε.

Όπως έγινε γνωστό, ο δεύτερος όροφος διέθετε νόμιμα εγκατάσταση φυσικού αερίου, ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί ότι από εκεί προήλθε η έκρηξη. Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζεται, ενδεχομένως να υπήρξε διαρροή και με το άνοιγμα ενός διακόπτη, να προκλήθηκε η ισοπεδωτική έκρηξη.

Το κτίριο ήταν τριώροφο και το ισόγειο δεν χρησιμοποιούνταν ως κατοικία. Στον πρώτο όροφο λειτουργούσε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπου είχε εγκατασταθεί οικογένεια τεσσάρων ατόμων από το εξωτερικό. Δεν έχει καταστεί, μέχρι στιγμής, δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

Μεγάλη είναι παράλληλα η ανησυχία για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Όπως αναφέρουν συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής, ο ηλικιωμένος άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης.

Οι συγγενείς του ζευγαριού έχουν ενημερώσει τις Αρχές ότι δεν έχουν καταφέρει να έρθουν σε επαφή μαζί τους. Ως αποτέλεσμα, οι δύο ηλικιωμένοι συγκαταλέγονται στα άτομα που αναζητούνται στα συντρίμμια.

Η περιοχή γύρω από το κατεστραμμένο κτίριο παραμένει αποκλεισμένη, με ισχυρή αστυνομική παρουσία. Παράλληλα, στο σημείο βρίσκονται κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τα οποία εξετάζουν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Η ένταση της έκρηξης – Το ωστικό κύμα ανασήκωσε αυτοκίνητο

Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τέτοιο ώστε ο κρότος να γίνει αντιληπτός σε μεγάλη απόσταση από την Πλάκα. Κάτοικοι σε αρκετές περιοχές της Αθήνας ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ιδιαίτερα δυνατό θόρυβο και αισθάνθηκαν έντονη δόνηση.

Τα πρώτα λεπτά επικράτησε αναστάτωση, καθώς αρκετοί κάτοικοι δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι είχε συμβεί. Ορισμένοι θεώρησαν ότι επρόκειτο για σεισμική δόνηση ή κεραυνό, ενώ άλλοι εκτίμησαν ότι είχε σημειωθεί έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού.

Την ένταση του φαινομένου αποτυπώνουν οι ζημιές που καταγράφηκαν τόσο στο κτίριο που κατέρρευσε όσο και στις γύρω πολυκατοικίες και τα σταθμευμένα ή διερχόμενα οχήματα.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία οδηγού που βρισκόταν στην οδό Λυσικράτους τη στιγμή της έκρηξης. Όπως περιγράφει, το αυτοκίνητό του ανασηκώθηκε από την πίεση του ωστικού κύματος. Σε κατάσταση πανικού προσπάθησε να βγει από το όχημα, όμως η πόρτα είχε μπλοκάρει λόγω της παραμόρφωσης και χρειάστηκε χρόνος μέχρι να καταφέρει να απεγκλωβιστεί.

Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν και στον ακάλυπτο χώρο πίσω από το κτίριο, προς την οδό Γκούρα. Εκεί φαίνεται ότι εκτονώθηκε μέρος της ενέργειας της έκρηξης, με διαμερίσματα στην πίσω πλευρά γειτονικών οικοδομών να παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές.

Τζάμια θρυμματίστηκαν, κουφώματα υπέστησαν ζημιές, ενώ παραθυρόφυλλα και άλλα αντικείμενα εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε γειτονικό κτίριο. Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε απόσταση από το σημείο της έκρηξης και μεσολαβούσαν άλλες οικοδομές, η ένταση του ωστικού κύματος προκάλεσε ζημιές στα τζάμια και στα αλουμινένια κουφώματα.

Το διαμέρισμα, ευτυχώς, ήταν άδειο εκείνη την ώρα. Νέα οικογένεια επρόκειτο να πραγματοποιήσει check-in λίγες ώρες αργότερα.

Αυτοψίες πραγματοποιούνται και στα γειτονικά κτίρια, καθώς αρκετές οικοδομές υπέστησαν ζημιές από το ισχυρό ωστικό κύμα.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν νωρίτερα τρία άτομα: μια ηλικιωμένη γυναίκα, η γυναίκα που τη φρόντιζε και ένας άνδρας που περνούσε από την περιοχή. Και οι τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων ο κρότος από την έκρηξη ήταν εκκωφαντικός προκαλώντας ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

Τι είπε ο ιδιοκτήτης του κτιρίου

Το κτίριο επί της οδού Λυσικράτους διέθετε επίσης υπόγειο και ισόγειο, ωστόσο ο ιδιοκτήτης του δεν βρισκόταν εντός αυτού. Όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ισογείου, έμαθε για την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου από τις ειδήσεις.

«Αμέσως κάλεσα την διπλανή κυρία να πάρω πληροφορίες. Είδα στις φωτογραφίες ότι ήταν το δικό μου κτίριο. Ανησύχησα για το φιλικό ζευγάρι, τους καλούσα στο τηλέφωνο στις 8 το πρωί και δεν απαντούσαν, το μεν σταθερό έλεγε λόγω τεχνικής βλάβης το δε κινητό ότι είναι απενεργοποιημένο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης Ματθαίος Αρταβάνης. «Η κατάσταση είναι απογοητευτική, δεν έχω επικοινωνήσει με το ζευγάρι, δεν έχει μείνει πλάκα, από φωτογραφίες που είδα», σημείωσε και προσέθεσε ότι ο άνδρας του ηλικιωμένου ζευγαριού είχε κινητικά προβλήματα.

Η έκρηξη σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 7:30 και κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένα ακόμη άτομο από θραύσματα.

Επίσης έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα. Ένα από τα οχήματα που υπέστη ζημιές είναι κι αυτό του κ. Αμπντουλάχ, ο οποίος την ώρα που έγινε η έκρηξη περνούσε από το δρόμο. «Περνούσα με το αυτοκίνητο την ώρα που έγινε η έκρηξη, έσκασαν τα πάντα και προσπάθησα να βγω εκτός του αυτοκινήτου. Άκουσα μια πολύ δυνατή έκρηξη, σηκώθηκε το αυτοκίνητο στον αέρα. Προσπάθησα να βγω από το αυτοκίνητο και σώθηκα. Βγήκα από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Δεν τραυματίστηκα. Υπήρχε πανικός. Έτρεξα να απομακρυνθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι ο κρότος ήταν τόσο εκκωφαντικός που το όχημά του «κουνιόταν και σηκώθηκε στον αέρα».

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