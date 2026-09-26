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26.09.2026 00:35

Διάσωση 62 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης

26.09.2026 00:35
Limeniko

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Λέμβος με περίπου 62 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, στο πλαίσιο επιχείρησης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Ο εντοπισμός της λέμβου έγινε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, περίπου 3 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Οι επιβαίνοντες περισυλλέχθηκαν από πλωτό σκάφος και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Εκεί αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους.

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