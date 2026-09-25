Ελασσόνα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέσσερις κοινότητες λόγω αυξημένων τιμών ουρανίου στο νερό

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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι περιοχές των Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Σπαρμού και Πυθίου του Δήμου Ελασσόνας, μετά τον εντοπισμό αυξημένων τιμών ουρανίου στο νερό.

Το πρόβλημα αφορά την ποιότητα του νερού του δικτύου ύδρευσης και η σχετική απόφαση αποσκοπεί στην άμεση αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, καθώς και στη διαχείριση των συνεπειών που έχουν προκύψει.

Ο δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας, σημείωσε ότι χαιρετίζει «με ικανοποίηση την απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Σπαρμού και Πυθίου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για ένα αίτημα που υποβάλαμε τεκμηριωμένα, με στόχο να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά το πρόβλημα που έχει προκύψει με την ποιότητα του νερού. Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων. Ο Δήμος Ελασσόνας θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς μέχρι την πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος».

Αυξημένες τιμές ουρανίου και νιτρικών

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία», στις συγκεκριμένες περιοχές της παραολύμπιας ζώνης του Δήμου Ελασσόνας έχουν καταγραφεί αυξημένα επίπεδα ουρανίου και νιτρικών.

Κατά τη διάρκεια ενημερωτικής σύσκεψης στα Καλύβια, ο δήμαρχος Ελασσόνας και ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ελασσόνας (ΔΕΥΑΕΛ) ενημέρωσαν τους κατοίκους για τα ευρήματα των ελέγχων. Όπως έγινε γνωστό, στα γύρω χωριά εντοπίστηκαν νιτρικά και σίδηρος, ενώ στα Καλύβια καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου.

Για τον λόγο αυτό έχει απαγορευτεί αυστηρά η χρήση του νερού για πόση και μαγείρεμα, καθώς και για το πλύσιμο των δοντιών των παιδιών.

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