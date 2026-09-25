ΕΕ: Σήμα κινδύνου για τις τιμές ενέργειας – Στο τραπέζι μέτρα μείωσης της ζήτησης

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν ασκούν έντονες πιέσεις στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης και τη διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων ενόψει του χειμώνα.

Σε επιστολή του προς τους υπουργούς Ενέργειας των κρατών-μελών, το περιεχόμενο της οποίας περιήλθε σε γνώση του Reuters, ο Νταν Γιόργκενσεν περιγράφει με σαφήνεια την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση τιμών που συνδέεται με μια κρίση εφοδιασμού», επισημαίνει ο Ευρωπαίος επίτροπος, καθώς οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας από τον πόλεμο στο Ιράν συνεχίζονται. Οι συνέπειες της σύγκρουσης έχουν ήδη οδηγήσει σε αυξημένες τιμές και κινδύνους για την προσφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Καλύτερα προετοιμασμένη η ΕΕ, αλλά παραμένουν οι κίνδυνοι

Ο Γιόργκενσεν σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη θέση από ό,τι τον χειμώνα του 2021, όταν η Ρωσία είχε περιορίσει σημαντικά τις παραδόσεις φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Παρά τη βελτιωμένη προετοιμασία, ωστόσο, προειδοποιεί ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να εντείνουν τις ενέργειές τους ενόψει του φετινού χειμώνα, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι τόσο για τον εφοδιασμό όσο και για τις τιμές.

Έκκληση για αποθέματα και περιορισμό της κατανάλωσης

Στην επιστολή του, ο επίτροπος καλεί ευθέως τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών να εξετάσουν τη λήψη πρόσθετων μέτρων ή τη συνέχιση όσων βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή.

«Σας καλώ να εξετάσετε το ενδεχόμενο να λάβετε ή να συνεχίσετε να λαμβάνετε μέτρα», αναφέρει, διευκρινίζοντας ότι στόχος θα πρέπει να είναι η διασφάλιση επαρκών ενεργειακών αποθεμάτων ή και η μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα χρειαστεί.

Η παρέμβαση του Γιόργκενσεν έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιχειρεί να ενισχύσει τα αποθέματα φυσικού αερίου πριν από την έναρξη της περιόδου υψηλής χειμερινής κατανάλωσης, ενώ οι διεθνείς αγορές εξακολουθούν να αποτιμούν τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στην ενεργειακή τροφοδοσία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

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