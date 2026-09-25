ΗΠΑ: Χάκερ απειλούν το FBI με δημοσιοποίηση προσωπικών και ιατρικών δεδομένων πρακτόρων – Τι ζητούν

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Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί η κυβερνοεπίθεση που φέρεται να έχει δεχθεί το FBI, καθώς οι χάκερ που ανέλαβαν την ευθύνη ισχυρίζονται ότι έχουν στην κατοχή τους εξαιρετικά ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα χιλιάδων ειδικών πρακτόρων, μαζί με προσωπικά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για απάτες, εκβιασμούς ή στοχευμένες επιθέσεις.

Το BBC αναφέρει ότι έχει δει δείγματα των κλεμμένων ιατρικών εξετάσεων «καταλληλότητας για εργασία», στα οποία περιλαμβάνονται αποτελέσματα εξετάσεων αίματος και ούρων, καθώς και σημειώσεις γιατρών σχετικά με προβλήματα υγείας.

Μεταξύ των αναφορών που περιέχονται στα αρχεία βρίσκονται παθήσεις ή ιατρικές ενδείξεις όπως «αλλεργία στα οστρακοειδή και τις μπανάνες», «αίμα στα ούρα» και «υψηλή χοληστερόλη».

Παράλληλα, τα αρχεία φέρεται να περιλαμβάνουν πλήρη ονόματα και διευθύνσεις πρακτόρων, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για το εύρος και τη σοβαρότητα της διαρροής.

Φόβοι για απάτες, εκβιασμούς και στοχευμένες επιθέσεις

Εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι η παραβίαση θα μπορούσε να αφήσει τους πράκτορες εκτεθειμένους σε απάτες, εκβιασμούς και στοχευμένες επιθέσεις.

Την ίδια ώρα, εκτιμάται ότι η πρόσβαση σε τόσο λεπτομερή προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία θα μπορούσε να διευκολύνει εγκληματίες να υποδυθούν στελέχη των Αρχών.

Το FBI δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με τις τελευταίες αποκαλύψεις. Ωστόσο, την Τετάρτη αναγνώρισε τη διαρροή και ανέφερε ότι «ερευνά εντατικά» με ποιον τρόπο σημειώθηκε η παραβίαση.

Η ShinyHunters ανέλαβε την ευθύνη

Η ομάδα κυβερνοεγκληματιών ShinyHunters ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατάφερε να παραβιάσει τα συστήματα του FBI, δημοσιεύοντας λεπτομέρειες για την επίθεση στον ιστότοπό της στο darknet.

Η ομάδα έδωσε επίσης στη δημοσιότητα δείγματα των δεδομένων που υποστηρίζει ότι έχει κλέψει. Σε αυτά φέρεται να περιλαμβάνονται ονόματα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, αριθμοί διακριτικών, επαγγελματικοί τίτλοι, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τους ή τις συντρόφους των εργαζομένων.

Τα αρχεία φαίνεται να αφορούν χιλιάδες πράκτορες, ανάμεσά τους ακόμη και στελέχη που κατέχουν θέσεις αναπληρωτών διευθυντών.

Δεν ζητούν χρήματα – Τι απαιτούν από το FBI

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι χάκερ δεν ζητούν οικονομικά λύτρα για να μην προχωρήσουν στη δημοσιοποίηση του υλικού.

Αντίθετα, απαιτούν από το FBI να ανακαλέσει ανακοίνωση που είχε δημοσιευθεί τον Μάιο και η οποία, όπως υποστηρίζουν, ήταν προσβλητική για την ομάδα.

Οι ShinyHunters δηλώνουν ότι θα δώσουν στη δημοσιότητα ολόκληρο το σύνολο των δεδομένων, εφόσον το FBI δεν ικανοποιήσει το αίτημά τους.

Από 38.000 έως και 60.000 νυν και πρώην υπαλλήλους

Αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι η παραβίαση αφορούσε τους περίπου 38.000 υπαλλήλους του FBI.

Οι χάκερ, ωστόσο, ισχυρίζονται πλέον ότι το εύρος της διαρροής μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο και να αφορά έως και 60.000 νυν και πρώην εργαζομένους του οργανισμού.

Η ShinyHunters είναι διεθνής ομάδα χάκερ που δραστηριοποιείται από το 2019 και έχει συνδεθεί με σειρά μεγάλων κυβερνοεπιθέσεων και περιστατικών κλοπής δεδομένων.

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