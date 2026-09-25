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25.09.2026 14:16

«Χάκαραν» τον Δήμο Πατρέων: Πρόσβαση σε έγγραφα εργαζομένων και πέντε πολιτών

25.09.2026 14:16
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«Χακάρισμα» σε πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Πατρέων σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, με τρίτο πρόσωπο να αποκτά πρόσβαση μέσω διαπιστευτηρίων χρηστών και να κατεβάζει περιορισμένο αριθμό ηλεκτρονικών εγγράφων.

Τι έδειξε η τεχνική διερεύνηση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων, αμέσως μετά τον εντοπισμό του περιστατικού ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας και ξεκίνησε τεχνικός έλεγχος.

Από τη διερεύνηση προέκυψε ότι μη εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο απέκτησε πρόσβαση στο σύστημα και προχώρησε στη λήψη περιορισμένου αριθμού εγγράφων.

Ο δήμος διευκρινίζει ότι το περιστατικό δεν επηρέασε το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων και των αρχείων του, ούτε διαπιστώθηκε γενικευμένη πρόσβαση σε δεδομένα δημοτών.

Ποια στοιχεία επηρεάστηκαν

Τα έγγραφα στα οποία αποκτήθηκε πρόσβαση αφορούν κυρίως:

  • υπηρεσιακή αλληλογραφία,
  • στοιχεία εργαζομένων,
  • στοιχεία στελεχών υπηρεσιών,
  • δεδομένα πέντε πολιτών που είχαν καταθέσει αιτήματα προς τον δήμο.

Τα μέτρα που ελήφθησαν

Μετά τον εντοπισμό του περιστατικού, ο Δήμος Πατρέων προχώρησε άμεσα σε μέτρα περιορισμού της πρόσβασης.

Μεταξύ άλλων, απενεργοποιήθηκαν οι λογαριασμοί που επηρεάστηκαν, ακυρώθηκαν οι ενεργές συνεδρίες πρόσβασης και ενεργοποιήθηκε ταυτοποίηση δύο παραγόντων για τους χρήστες του συγκεκριμένου συστήματος.

Παράλληλα, συνεχίστηκε ο τεχνικός έλεγχος και εφαρμόζονται πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων του δήμου.

Ενημερώθηκαν πολίτες και εργαζόμενοι

Για την αποτροπή πιθανής κακόβουλης αξιοποίησης των στοιχείων, όπως απόπειρες εξαπάτησης, πλαστοπροσωπίας ή ηλεκτρονικού «ψαρέματος», ενημερώθηκαν οι πολίτες και οι εργαζόμενοι των οποίων τα δεδομένα επηρεάστηκαν.

Ο Δήμος Πατρέων επισημαίνει ότι αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριακών του συστημάτων, υπογραμμίζοντας ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τόσο για τη διαχείριση του περιστατικού όσο και για την αποτροπή αντίστοιχων συμβάντων στο μέλλον.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 14:24
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