Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Ελλήνων του εξωτερικού

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Τις βαθμολογίες για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ελλήνων του εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τη βαθμολογία τους στα μαθήματσ Γενικής Παιδείας, Ομάδων Προσανατολισμού, Ειδικών Μαθημάτων καθώς και των Μουσικών Μαθημάτων ΕΔΩ, πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο τους με κεφαλαίους χαρακτήρες.

Στην ίδια εφαρμογή έχουν αναρτηθεί τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι/ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και τις προθεσμίες εγγραφών στα Τμήματα και στις Σχολές επιτυχίας τους.

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