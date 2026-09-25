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25.09.2026 09:28

Μύκονος: Φωτιά σε πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια του νησιού

25.09.2026 09:28
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε οχηματαγωγό πλοίο, το οποίο βρίσκεται βόρεια της Μυκόνου.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς πάνω στο πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου.

Στο σημείο έχει σπεύσει το Λιμενικό, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις μεταβαίνουν από τη Σύρο και τη Μύκονο για να συνδράμουν στην επιχείρηση.

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