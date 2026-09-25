Θάνατος Μαζωνάκη: «Σημεία και τέρατα» στο «ιατρείο» της Καρνεάδου – Κατάθεση «φωτιά» της νοσηλεύτριας, «ξέρω ότι έγινε μέθη» – Γιατί δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής

Takeaways by to pontiki AI Η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης συνεχίζεται, με τις αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Μια νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι χορηγήθηκε μέθη στον καλλιτέχνη και επιβεβαίωσε πως η ιατρός διενεργούσε ταυτόχρονα δύο τέτοιες διαδικασίες σε διαφορετικά δωμάτια του ιατρείου.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν προβλήματα με τον απινιδωτή του ιατρείου, ο οποίος παρέμενε ανενεργός για χρόνια με αποτέλεσμα η μπαταρία του να έχει αχρηστευτεί.

Ταυτόχρονα, ήρθαν στο φως καταγγελίες για αμφίβολες πρακτικές της κατηγορούμενης ιατρού, η οποία φέρεται να χορηγούσε δαπανηρές και ατεκμηρίωτες θεραπείες σε ασθενείς, εκμεταλλευόμενη την απελπισία τους

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Οι μαρτυρικές καταθέσεις και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ιδιωτικό «ιατρείο» στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται με την αξιολόγηση νέων στοιχείων, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή ζητεί την επίσπευση των εξετάσεων και προτίθεται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η κατάθεση της νοσηλεύτριας που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που ο καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή. Η νοσηλεύτρια αναφέρθηκε στη χορήγηση μέθης, καθώς και στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση.

Παράλληλα, οι δικαστικές Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η χορήγηση αναισθησίας στον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη επιδιώκει την ταχύτερη ολοκλήρωση των εξετάσεων.

«Ξέρω ότι έγινε μέθη»

Περίπου τρεις ώρες διήρκεσε η κατάθεση μίας από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου της οδού Καρνεάδου ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πρόκειται για μία 56χρονη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στο ιατρείο στο Κολωνάκι και είχε ήδη καταθέσει στην ΕΛ.ΑΣ.

Η μάρτυρας εισέφερε στοιχεία που εκτιμάται ότι είναι σημαντικά για την έρευνα. Μεταξύ αυτών, φέρεται να ανέφερε ότι στον καλλιτέχνη χορηγήθηκε μέθη. «Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης… Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια», κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, επισημαίνοντας ότι είναι υποχρέωσή της να καταθέσει συμπληρωματικά.

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο όταν έφτασε ο Μαζωνάκης, αλλά μετέβη εκεί αργότερα. Φέρεται, επίσης, να είπε στον δικαστικό λειτουργό ότι η αρχική κατάθεσή της σχετικά με την άφιξη του τραγουδιστή δόθηκε έπειτα από παραίνεση της κατηγορούμενης ανειδίκευτης γιατρού.

«Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι είχε συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην Αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί», φέρεται να κατέθεσε η νοσηλεύτρια.

«Δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα»

Η μάρτυρας ανέφερε πως στο ιδιωτικό ιατρείο πραγματοποιούνταν δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα, από τη γιατρό, σε διαφορετικά δωμάτια, ενώ η νοσηλεύτρια βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο από εκείνο όπου ήταν ο καλλιτέχνης. «Ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζωνάκη», κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες.

Παράλληλα, η μάρτυρας φέρεται να επιβεβαίωσε όσα έχει υποστηρίξει ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός στην απολογία του, ότι δηλαδή κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου κατά τη διάρκεια του περιστατικού. «Είπα την αλήθεια. Πολύ πιθανό να δούμε εξελίξεις», ανέφερε η νοσηλεύτρια έξω από την Ευελπίδων.

Παράλληλα μαρτυρία εργαζόμενης επιβεβαιώνει ότι πλασμαφαιρέσεις γίνονταν και εκτός ωραρίου, τα Σαββατοκύριακα ακόμη και… μεσάνυχτα. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπάλληλος τα ραντεβού αυτά τα έκλεινε προσωπικά η Ιωάννα Γάκα.

Οι κλήσεις της γιατρού από το κινητό της νοσηλεύτριας

Παράλληλα με τη δικαστική διερεύνηση, νέα στοιχεία για την αδυναμία ενεργοποίησης του απινιδωτή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου παρουσίασε το μεσημέρι της Πέμπτης η εκπομπή «Αποκαλύψεις».

Ο προμηθευτής της συσκευής υποστήριξε ότι ο απινιδωτής είχε παραμείνει στο κουτί του επί τέσσερα χρόνια, με αποτέλεσμα, όπως εκτίμησε, να έχει αχρηστευτεί η μπαταρία του.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν πληροφορίες για τις τηλεφωνικές κλήσεις που φέρεται να πραγματοποίησε νοσηλεύτρια μετά την απώλεια των αισθήσεων του τραγουδιστή, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να προμηθευόταν προποφόλη.

Σύμφωνα με την εκπομπή, η γιατρός φέρεται να προμηθευόταν την ουσία από εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος διαθέτει γνωστή φαρμακαποθήκη και με τον οποίο διατηρούσε επαγγελματική συνεργασία επί σειρά ετών.

Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του και η κατηγορούμενη γιατρός δεν κατάφερε να τον επαναφέρει, ζήτησε τη συνδρομή μιας νοσηλεύτριας, η οποία εκείνη την ώρα παρείχε θεραπεία σε άλλη ασθενή, σε διπλανό δωμάτιο του ιατρείου.

Η γιατρός φέρεται να κάλεσε εσπευσμένα τη νοσηλεύτρια στον χώρο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής και να της ζήτησε να πραγματοποιήσει δύο τηλεφωνικές κλήσεις από το προσωπικό της κινητό τηλέφωνο, παρότι διέθετε και εκείνη δική της συσκευή.

Η πρώτη κλήση έγινε προς τον άνθρωπο που είχε προμηθεύσει το ιατρείο με τον απινιδωτή, προκειμένου να δώσει οδηγίες για την ενεργοποίησή του. Στη συνέχεια, η νοσηλεύτρια φέρεται να επικοινώνησε με αναισθησιολόγο, ζητώντας καθοδήγηση για τις ενέργειες που θα μπορούσαν να γίνουν ώστε να επανέλθει ο τραγουδιστής.

Οι δύο συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με την εκπομπή, με ανοιχτή ακρόαση, ώστε οι παρευρισκόμενοι να μπορούν να ακούνε τις οδηγίες. Η συγκεκριμένη εργαζόμενη δεν είχε αναλάβει προηγουμένως τη φροντίδα του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο με άλλη ασθενή.

Η μαρτυρία του προμηθευτή για τον απινιδωτή

Για όσα συνέβησαν κατά την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μίλησε στην εκπομπή ο προμηθευτής του απινιδωτή, ο οποίος είχε διαθέσει τη συσκευή στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς.

Όπως εξήγησε, επρόκειτο για αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, ο οποίος διαθέτει φωνητικές οδηγίες στα ελληνικά και αισθητήρα για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Η συσκευή είναι σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από άτομα χωρίς ιατρικές γνώσεις.

Ο προμηθευτής υποστήριξε ότι, κατά την αγορά, είχε εξηγήσει στους γιατρούς τον τρόπο λειτουργίας του μηχανήματος και τους είχαν δοθεί οι σχετικές οδηγίες χρήσης. Ωστόσο, όπως ανέφερε, όταν δέχθηκε την τηλεφωνική κλήση στις 9 Σεπτεμβρίου, διαπίστωσε ότι ο απινιδωτής είχε παραμείνει ανενεργός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Περιγράφοντας την επικοινωνία με το προσωπικό του ιατρείου, δήλωσε:

«Μας κάλεσαν από το ιατρείο στις 9 Σεπτεμβρίου για να μας ρωτήσουν σχετικά με τη λειτουργία του απινιδωτή. Το μηχάνημα, όπως το αγόρασαν, το είχαν αφήσει στο κουτί του. Πρέπει να τοποθετείται η μπαταρία στο πάνω μέρος για να ενεργοποιηθεί η συσκευή.

Η συσκευή είναι φτιαγμένη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από άτομα που δεν έχουν γνώσεις. Το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει φωνητικές οδηγίες στα ελληνικά, ώστε να καθοδηγεί τον χρήστη, ενώ διαθέτει επίσης αισθητήρα για την ΚΑΡΠΑ.

Εγώ, όταν με κάλεσαν, τους καθοδήγησα βήμα προς βήμα. Τους ρώτησα αρχικά αν είχαν πατήσει το ON. Το είχαν πατήσει. Τους είπα ότι κάτω δεξιά υπήρχαν κάποια λαμπάκια και τους ρώτησα αν αναβόσβηνε κάποιο από αυτά. Μου απάντησαν αρνητικά.

Τότε κατάλαβα ότι το μηχάνημα είχε μείνει πάρα πολύ καιρό ανενεργό και είχε καταστραφεί η μπαταρία του. Στις περισσότερες εταιρείες, κάθε έξι μήνες αλλάζουν τις μπαταρίες και περνούν από μια συγκεκριμένη διαδικασία για να επαναλειτουργήσουν. Δεν παραμένουν ανενεργές για τέσσερα χρόνια. Αυτή η μπαταρία ήταν αχρηστευμένη».

Παρά τις οδηγίες που έδωσε τηλεφωνικά, το προσωπικό του ιατρείου δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει τον απινιδωτή. Σύμφωνα με τον προμηθευτή, η επικοινωνία διήρκεσε αρκετή ώρα, μέχρι που οι συνομιλητές του τον ενημέρωσαν:

«Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν καταφέραμε να θέσουμε σε λειτουργία τον απινιδωτή».

Το ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή

Την ίδια ώρα, νέες πληροφορίες για τη γνωριμία του Γιώργου Μαζωνάκη με τον υπνοθεραπευτή, Νάσο Κομιανό καθώς και για την επαγγελματική συνεργασία του τελευταίου με τους προφυλακισμένους γιατρούς, έρχονται στη δημοσιότητα. Το Star έφερε στο φως τον διάλογο που φέρονται να είχαν οι δύο άνδρες σε καφέ στο Ψυχικό, όπου συναντήθηκαν για πρώτη φορά, ενώ ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή τοποθετήθηκε σχετικά με τις συνθήκες της συνάντησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο τραγουδιστής αναζητούσε θεραπεία για ζήτημα που τον απασχολούσε, αλλά είχε αναφέρει ότι δεν μπορούσε να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Κατά τη συζήτησή τους, προέκυψε ότι ο υπνοθεραπευτής συνεργαζόταν με τη γιατρό στο Κολωνάκι, την οποία είχε ήδη επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για υδροθεραπείες.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καφέ στο Ψυχικό, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να εκφράζει το ενδιαφέρον του για την υπνοθεραπεία, έχοντας προηγουμένως παρακολουθήσει σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σας έχω δει στα social media. Έχω ακούσει για την υπνοθεραπεία, είδα κάποια βίντεο. Ήθελα να σας συναντήσω να τα πούμε από κοντά…», φέρεται να είπε ο τραγουδιστής.

Ο υπνοθεραπευτής, σύμφωνα με όσα έχει μεταφέρει στο περιβάλλον του, επιχείρησε να τον βοηθήσει με ορισμένες φοβίες που αντιμετώπιζε. Ωστόσο, του εξήγησε ότι η συζήτηση σε έναν δημόσιο χώρο δεν επέτρεπε τη λήψη του ιατρικού ιστορικού του και τον προέτρεψε να εξετάσει πρώτα την ιατρική πλευρά του ζητήματος.

«Δεν μπορούμε, Γιώργο, εδώ στο καφέ να πάρουμε το ιστορικό σου. Πρέπει πρώτα να κοιτάξεις το ιατρικό σου κομμάτι για να βοηθηθείς. Πήγαινε στο εξωτερικό…», φέρεται να του είπε.

«Δεν μπορώ να πάω στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα με ξέρουν…», φέρεται να απάντησε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Στη συνέχεια, ο υπνοθεραπευτής τον ρώτησε: «Καλά, δεν έχεις κάνει τίποτα τόσα χρόνια;».

«Όχι, έχω κάνει μόνο κάτι υδροθεραπείες στο Κολωνάκι, στην… Γάκα», φέρεται να απάντησε ο τραγουδιστής.

Όταν ο υπνοθεραπευτής διαπίστωσε ότι γνώριζε τη συγκεκριμένη γιατρό, του αποκάλυψε ότι συνεργαζόταν μαζί της.

«Συνεργάζομαι μαζί της, μικρός ο κόσμος, Γιώργο!», φέρεται να του είπε.

«Ωραία, δεν την παίρνεις ένα τηλέφωνο να της μιλήσω;», φέρεται να ζήτησε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Κάτσε, την καλώ τώρα…», φέρεται να απάντησε ο υπνοθεραπευτής.

Αδιανόητες ατάκες από τη Γάκα σε ασθενείς

Στο μεταξύ, η εκπομπή Live News έφερε στο φως βίντεο από τη στιγμή που άλλη ασθενής της 56χρονης γιατρού υποβάλλεται σε πλασμαφαίρεση. Στο συγκεκριμένο υλικό, η κατηγορούμενη καταγράφει τη διαδικασία και απευθύνεται στη γυναίκα, λέγοντάς της: «Για πες κάτι να το έχουμε και γραμμένο, μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος;».

Η γυναίκα τράβηξε, επίσης, φωτογραφίες από το χέρι της μετά την πλασμαφαίρεση, στις οποίες διακρίνονται μελανιές και πρήξιμο. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ, η φλέβα στο χέρι της έσπασε λόγω λανθασμένης διαχείρισης και τοποθέτησης της πεταλούδας.

Την ίδια ώρα νέα αποκάλυψη για τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός έφερε στο φως η εκπομπή «Live News». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γιατρός χορηγούσε φάρμακα και ορμόνες και πρότεινε ιδιαίτερα δαπανηρές θεραπείες στους ασθενείς της, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το ιατρικό ιστορικό τους.

Μάλιστα, φέρεται να παρουσίαζε την πλασμαφαίρεση ως μέθοδο που θα μπορούσε να συμβάλει ακόμη και στην επίτευξη εγκυμοσύνης, υποστηρίζοντας ότι ήταν απαραίτητη για την απομάκρυνση τοξινών και εμβολίων από τον οργανισμό. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, η 56χρονη φέρεται να εκμεταλλευόταν την επιθυμία γυναικών να αποκτήσουν παιδί, προκειμένου να αποκομίσει μεγάλα χρηματικά ποσά.

Η εκπομπή αναφέρθηκε στην περίπτωση γυναίκας που είχε υποβληθεί επανειλημμένα σε εξωσωματική γονιμοποίηση, χωρίς επιτυχία, και απευθύνθηκε στην κατηγορούμενη γιατρό αναζητώντας μια λύση.

Η 56χρονη φέρεται να είχε πείσει τη γυναίκα ότι έπρεπε προηγουμένως να απομακρυνθούν από το αίμα της όλες οι τοξίνες και τα εμβόλια, ώστε στη συνέχεια να υποβληθεί σε νέα θεραπεία για την επίτευξη εγκυμοσύνης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, της είχε πει χαρακτηριστικά: «Πρέπει να φύγουν, λοιπόν, όλες οι τοξίνες και μετά θα σου κάνω νέα θεραπεία για να μπορέσεις να κάνεις παιδί. Αλλά στα παιδιά δεν πρέπει να γίνονται εμβόλια όταν θα γεννήσεις, γιατί τα εμβόλια δημιουργούν το σύνδρομο Down στα περισσότερα παιδιά».

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