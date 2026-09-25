Άννα Βίσση: Ιστορικό sold out στο ΟΑΚΑ με πάνω από 95.000 θεατές – Οι τελικές πρόβες, οι εκπλήξεις και η σκηνή υπερπαραγωγή (Videos/Photos)

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Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, με τους θαυμαστές της ελληνίδας σταρ να ανυπομονούν να δώσουν το «παρών» σε ένα ακόμα φαντασμαγορικό σόου της ερμηνεύτριας που αναμένεται να καθηλώσει.

Περισσότεροι από 95.000 άνθρωποι πρόκειται να κατακλύσουν το Ολυμπιακό Στάδιο, αύριο, Σάββατο (26/9), με τα περισσότερα εισιτήρια να έχουν πωληθεί από τις πρώτες μόλις ώρες της προπώλησης.

Ο χρόνος, λοιπόν, μετρά αντίστροφα, με την Άννα Βίσση να «ζεσταίνει» τους φίλους της, δημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόβες της. Παρά τον βροχερό καιρό, η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή, φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μερικά από τα τραγούδια της.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής τα ξημερώματα της Παρασκευής, «η συναυλία είναι sold out, η προπώληση έχει ολοκληρωθεί και την ημέρα της συναυλίας ΔΕΝ θα λειτουργήσουν ταμεία στο ΟΑΚΑ για την αγορά εισιτηρίων, παρά μόνο σημεία εξυπηρέτησης κοινού».

Ένα φαντασμασμαγορικό σόου αξίας 5.000.000 ευρώ

Το Σάββατο στο ΟΑΚΑ το κοινό θα παρακολουθήσει ένα υπερθέαμα που φέρεται να έχει κοστίσει 5.000.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η διάρκεια της συναυλίας με την Άννα στη σκηνή αναμένεται να διαρκέσει τρεις ώρες.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα ερμηνεύσει όλες τις διαχρονικές επιτυχίες της, ενώ μια από τις εκπλήξεις -πιθανότατα με τη βοήθεια της ΑΙ- θα είναι ένα flash back αναμνήσεων από τα πρώτα της βήματα μέχρι σήμερα.

Ξεχωριστή νότα αναμένεται να δώσουν και τα φωτεινά βραχιολάκια με το motto «Άννα-ΟΑΚΑ» που θα μοιραστούν στο κοινό, τη στιγμή που τα φώτα και τα λέιζερ θα συνθέτουν ένα σκηνικό μαγικό!

Τη σκηνοθεσία της συναυλίας και το δημιουργικό μέρος της (creative direction) έχει αναλάβει ο Βρετανός σκηνοθέτης Κιμ Γκάβιν που στο παλμαρέ του έχει event όπως το «Concert for Diana» στο Γουέμπλεϊ το 2007 όπου εμφανίστηκαν 28 μεγάλα ονόματα, καθώς και live της Αντέλ και του Ρόμπι Γουίλιαμς.

Μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και ξεχωριστές συνεργασίες

Χθες το μεσημέρι αλλά και την Τετάρτη, η Άννα Βίσση έκανε πρόβα μαζί με την ορχήστρα της και τον νέο της κιθαρίστα Σάκη Ντοβόλη, ο οποίος με blues και ροκ επιρροές είναι αποτελεί το… νέο αίμα στην μπάντα και αντικαταστάτη του Κάρλος Πέρεζ που αποχώρησε μετά το τέλος της σεζόν στο Hotel Ermou.

Αν και η D&A Productions επιθυμούσε για το opening της συναυλίας ένα πολύ μεγάλο όνομα -ένα από αυτά που είχαν ακουστεί της Τζένιφερ Λόπεζ- εν τέλει, η «απόλυτη σταρ» θα υποδεχτεί στη σκηνή την Οριάνθη Παναγάρις, μια εξαιρετική κιθαρίστρια με ελληνική καταγωγή, κόρη μεταναστών από την Αυστραλία, είχε συνεργαστεί και με τον Μάικλ Τζάκσον.

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το τι θα κάνει με την Άννα Βίσση στην σκηνή του ΟΑΚΑ, η σύμπραξή τους πάντως αναμένεται να συζητηθεί.

Σε γκεστ ρόλο στη συναυλία της Άννας Βίσση θα βρεθεί, επίσης, ο DJ Argy, πολύ γνωστός και πετυχημένος παραγωγός στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής.

Η προσέλευση ξεκινά από τις 16:00, το pre-show στις 20:00 και η Άννα Βίσση αναμένεται να ανέβει στη σκηνή στις 21:00.

Το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται

Εν όψει της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση, το ΟΑΚΑ αλλάζει όψη, με τις τελευταίες προετοιμασίες να βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Ο Θάνος Βάγιος βρέθηκε στον χώρο για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, δίνοντας μια πρώτη εικόνα από το στήσιμο που ετοιμάζεται για αύριο, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περίπου 400 άνθρωποι βρίσκονται καθημερινά στο στάδιο, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι τεχνικές εργασίες εγκαίρως, ενώ ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της παραγωγής είναι ο μεγάλος πύργος με τις LED οθόνες που έχει στηθεί στο ΟΑΚΑ, έτσι ώστε οι θεατές να έχουν καθαρή εικόνα από όσα συμβαίνουν στη σκηνή, ανεξάρτητα από το σημείο όπου βρίσκονται.

Ανατροπή με τον καιρό – Η νέα πρόγνωση της ΕΜΥ

Λίγες ώρες πριν το πολυαναμενόμενο μουσικό γεγονός, το βλέμμα είναι στραμμένο όχι μόνο στη μεγάλη συναυλία αλλά και στον καιρό, καθώς οι τελευταίες προγνώσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο βροχής στην Αττική.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα δυτικά και νότια της χώρας, ενώ η Αττική αναμένεται επίσης να επηρεαστεί, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ.

Υπενθυμίζεται ότι η συναυλία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:00. Όσοι βρεθούν στο ΟΑΚΑ καλό θα ήταν να είναι προετοιμασμένοι, εκτός από την πιθανότητας βροχής και για χαμηλότερες θερμοκρασίες, καθώς ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Παράταση στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ το Σάββατο λόγω της συναυλίας

Σημειώνεται ότι λόγω της συναυλίας, παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τις 02:10 το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Ειδικότερα, τα τελευταία δρομολόγια θα διαμορφωθούν ως εξής:

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:15,

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΑΤΤΙΚΗ στη 01:30,

από ΕΙΡΗΝΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:56,

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:00,

από ΕΙΡΗΝΗ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:09.

Υπενθυμίζεται, πως το βράδυ του Σαββάτου υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να μετεπιβαστούν σε αυτές.



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