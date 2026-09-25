Θάνατος Μαζωνάκη: Στο επίκεντρο η μέθη, «κλειδί» οι τοξικολογικές – «Εάν χορηγήθηκαν απαγορευμένες ουσίες, θα έχουμε διεύρυνση κατηγοριών»

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη που υπέστη ανακοπή στο «ιατρείο» των Γάκα, Θεοδωρόουλου στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Την ώρα που αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογιών εξετάσεων, η παραδοχή της νοσηλεύτριας ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, με ενδοφλέβιο αναισθητικό για την πρόκληση καταστολής. δεν αποκλείεται να φέρουν ραγδαίες εξελίξεις και στο κατηγορητήριο.

Η αποκάλυψη αυτή γεννά σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το είδος των ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν, τη δοσολογία τους αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη ενώ η θέση των δύο προφυλακιστέων γιατρών επιβαρύνεται σημαντικά από την αδικαιολόγητη καθυστέρηση 82 λεπτών για τη μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα, με τη μιδαζολάμη και την προποφόλη να περιλαμβάνονται μεταξύ των ουσιών που εξετάζονται, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η ακριβής φαρμακευτική αγωγή και ο πιθανός ρόλος της στην τραγική κατάληξη του τραγουδιστή.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε το πρωί της Παρασκευής 25/9 στο MEGA και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», τονίζοντας πως μέρα με τη μέρα, όσο προχωρά η ανάκριση και έρχονται νέα στοιχεία στο φως, αναδεικνύονται νέες εγκληματικές ενέργειες.

«Θα δω στην πορεία της ανάκρισης όλα όσα αναδειχθούν. Θα γίνει εξέταση από τα εργαστήρια των εγκληματολογικών ερευνών. Θα γίνει άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, θα γίνουν οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές. Θα κληθούν εκ νέου οι μάρτυρες να καταθέσουν. Θα υπάρχει μια ολόκληρη διαδρομή μεγάλη ακόμη στην ανάκριση, που θα μας επιτρέψει να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα αργότερα», δήλωσε.

«Ούτε αποκλείεται να μπουν και άλλοι στο κάδρο, ούτε αποκλείεται να διευρυνθούν και οι κατηγορίες. Διότι εάν οι τοξικολογικές δείξουν ότι του χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της μέθης κάποιες ουσίες που υπάγονται στον πίνακα των απαγορευμένων ουσιών και πρόκειται περί ναρκωτικών, θα έχουμε διεύρυνση και άλλων κατηγοριών» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

«Οι ουσίες αυτές δίνονται για καταστολή. Δίνονται σε νοσοκομείο από αναισθησιολόγο. Καμία σχέση με τους υπόλοιπους διότι έχουν τα υπέρ και έχουν τα κατά. Μπορεί να κάνεις καταστολή στον άλλον, αλλά πρέπει να έχεις ελέγξει τον άρρωστο, πίεση, να του έχεις κάνει έλεγχο εργαστηριακό, να ξέρεις το ιστορικό του. Αν δεν ξέρεις το ιστορικό, δεν ξεκινάς να δώσεις μέθη καταστολή σε έναν άρρωστο», σχολίασε το πρωί της Παρασκευής 25/9 στο Mega η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη.

Στο «μικροσκόπιο» το φαρμακείο των βορείων προαστίων

Οι Αρχές εξετάζουν τη συνεργασία της 56χρονης με γαληνικό φαρμακείο στα βόρεια προάστια, το οποίο παρασκεύαζε στείρα ενδοφλέβια σκευάσματα, κατόπιν συνταγής. Ο φαρμακοποιός υποστηρίζει ότι η διαδικασία ήταν απολύτως νόμιμη και αφορούσε αμινοξέα, βιταμίνες και ορμόνες.

Ωστόσο, ο καθηγητής Φαρμακολογίας Ευάγγελος Μανωλόπουλος υπογραμμίζει ότι τα σκευάσματα αυτά – που συχνά συνδέονται με τη βιομηχανία της μακροζωίας – δεν είναι ιατρικώς αποδεκτά και οι ορμόνες δεν αποτελούν απλά συμπληρώματα.

Παράλληλα, ερωτήματα προκαλούν οι καταγγελίες για τις τιμές διάθεσής τους, καθώς σκευάσματα χαμηλού κόστους φέρεται να έφταναν να χρεώνονται στους ασθενείς έως και 800 ευρώ ανά θεραπεία.

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