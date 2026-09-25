Πάτρα: Συνταξιούχος αστυνομικός ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του – Τη χτύπησε με γροθιές, της έσπασε το δάχτυλο

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Σοβαρό περιστατικό έμφυλης βίας σε βάρος 57χρονης γυναίκας σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (23/9) στην Πάτρα, με έναν 60χρονο πρώην αστυνομικό να αναζητείται από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο 60χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας μπήκε σε ζαχαροπλαστείο όπου βρισκόταν η 57χρονη και, αφού αρχικά προκάλεσε επεισόδιο σε βάρος της, τη χτύπησε, με αποτέλεσμα να της σπάσει το δάχτυλο.

Στη συνέχεια ο άνδρας βγήκε από το κατάστημα, όμως επέστρεψε και πάλι και φέρεται να επιτέθηκε εκ νέου στην πρώην σύντροφό του, χτυπώντας τη με γροθιές στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει ακόμη πιο σοβαρά.

Μετά το περιστατικό ο 60χρονος διέφυγε και παραμένει άφαντος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο, ενώ η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 57χρονη ζήτησε τη χορήγηση Panic Button.

Ο άνδρας φέρεται να διέφυγε με δίκυκλο, ενώ οι αστυνομικοί γνωρίζουν τα στοιχεία του και συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό του.

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