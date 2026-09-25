Τι συμβαίνει με τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Βρετανική υποκρισία, ελληνική επιμονή και μια επιστροφή που δεν φαίνεται στον ορίζοντα

Takeaways by to pontiki AI Το Βρετανικό Μουσείο εκφράζει τη διάθεση για συμφωνία σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα, προτείνοντας ωστόσο ένα σχήμα δανεισμού.

Η ελληνική κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά το δανεισμό, επιμένοντας στη μόνιμη επανένωση των Γλυπτών χωρίς την αναγνώριση κυριότητας στο Μουσείο.

Η βρετανική κυβέρνηση δηλώνει πως δεν προτίθεται να τροποποιήσει τον νόμο που απαγορεύει τη μόνιμη απομάκρυνση των Γλυπτών από το Μουσείο.

Η διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει σημαντική, καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονται χωρίς να διαφαίνεται λύση για την οριστική επιστροφή των έργων.

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Το Βρετανικό Μουσείο θέλει να συμφωνήσει με την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Το λέει ξανά, στον απόηχο των πληροφοριών ότι οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Μόνο που η συμφωνία στην οποία παραμένει ανοιχτό έχει ως πρότυπο έναν δανεισμό, ενώ η Αθήνα ζητά μόνιμη επανένωση και αρνείται να αναγνωρίσει στο Μουσείο κυριότητα επί των Γλυπτών. Όσο αυτή η αντίφαση μένει άλυτη, η διαβεβαίωση περί «διάθεσης για συμφωνία» ακούγεται καθησυχαστική, αλλά δεν φέρνει τα Γλυπτά πιο κοντά στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη για την ελληνική πλευρά επειδή, πέρα από τη στάση του Μουσείου, υπάρχει πλέον και μια ρητή απάντηση της βρετανικής κυβέρνησης. Στις 10 Σεπτεμβρίου, το αρμόδιο υπουργείο δήλωσε στο Κοινοβούλιο ότι δεν σχεδιάζει αλλαγή του νόμου που θα επέτρεπε τη μόνιμη μετακίνηση των Γλυπτών. Ο δρόμος του δανεισμού μένει ανοιχτός. Ο δρόμος της οριστικής επιστροφής, με το ισχύον πλαίσιο, παραμένει κλειστός.

Η βολική κατανομή ρόλων στο Λονδίνο

Εδώ βρίσκεται η βρετανική υποκρισία. Η κυβέρνηση παραπέμπει το ζήτημα στη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, επικαλούμενη την ανεξαρτησία του. Το Μουσείο συζητά μια «πολιτιστική συνεργασία» μέσα στα όρια του νόμου. Όμως τον νόμο μπορεί να τον αλλάξει μόνο η πολιτική εξουσία, η οποία έχει ήδη δηλώσει ότι δεν προτίθεται να το κάνει. Κάθε πλευρά μπορεί έτσι να εμφανίζεται πρόθυμη για διάλογο, χωρίς να αναλαμβάνει την απόφαση που απαιτεί η μόνιμη επανένωση.

Η πρόσφατη αναφορά του διευθυντή του Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, στην Ταπισερί της Μπαγιέ κάνει την απόσταση ακόμη πιο καθαρή. Η Γαλλία δάνεισε ένα ενιαίο έργο στη Βρετανία και θα το παραλάβει πίσω. Στην περίπτωση του Παρθενώνα, η Ελλάδα ζητά να ενωθούν στην Αθήνα τμήματα ενός μνημείου που βρίσκονται χωρισμένα εδώ και δύο αιώνες. Για το Λονδίνο, η ταπισερί δείχνει ότι οι δανεισμοί μπορούν να πετύχουν. Για την Αθήνα, δείχνει ακριβώς γιατί ο δανεισμός δεν λύνει το πρόβλημα των Γλυπτών.

Η επιμονή της Αθήνας και το ερώτημα που αποφεύγεται

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε καθαρά την ελληνική κόκκινη γραμμή στο άρθρο του στον Guardian: καμία συμφωνία που θα υποχρέωνε την Ελλάδα να αναγνωρίσει την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου και κανένα σχήμα στο οποίο θα εμφανιζόταν να δανείζεται τμήματα του δικού της μνημείου. Η θέση αυτή έχει σαφή λογική και δεν μπορεί να υποβαθμιστεί μόνο και μόνο για να ανακοινωθεί μια συμφωνία.

Από εκεί και πέρα, όμως, αρχίζει η δυσκολία για την κυβέρνηση. Με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί η επιστροφή που υπόσχεται ότι επιδιώκει; Η βρετανική κυβέρνηση αποκλείει σήμερα αλλαγή νόμου. Το Μουσείο εξακολουθεί να βλέπει δυνατότητα προόδου σε μια λύση δανεισμού. Ο πρωθυπουργός απορρίπτει αυτή τη λύση. Η επίκληση της «πολιτικής βούλησης» δεν απαντά από μόνη της στο πώς θα μετακινηθεί μία από τις τρεις αυτές θέσεις.

Οι συνομιλίες μπορεί να συνεχιστούν. Πηγές κοντά τους αμφισβητούν ότι έχουν καταρρεύσει, παραδέχονται όμως πως το χάσμα παραμένει μεγάλο. Αυτή είναι και η πιο ακριβής εικόνα αυτή τη στιγμή: οι πόρτες του διαλόγου δεν έχουν κλείσει, αλλά δεν διακρίνεται συμφωνία για μόνιμη επιστροφή.

Το πολιτικό πρόβλημα για την Αθήνα είναι ότι όσο περνά ο χρόνος, τόσο λιγότερο αρκεί να υπερασπίζεται το δίκαιο αίτημα της επανένωσης. Χρειάζεται να πει αν διαθέτει σχέδιο για να αλλάξει η βρετανική στάση ή αν η συζήτηση θα παραμείνει εγκλωβισμένη σε δανεισμούς που η ίδια απορρίπτει. Τα Γλυπτά δεν επιστρέφουν με δηλώσεις προθυμίας. Και σήμερα, πίσω από τα μεγάλα λόγια και των δύο πλευρών, η επιστροφή τους όπως τη θέλει η Ελλάδα δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

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