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ΘΕΑΤΡΟ

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25.09.2026 11:30

«Θεόφιλος sold» του Σαμσών Ρακά στο Θέατρο Μίνι Πειραιώς 131 – Σε σκηνοθεσία Όλιας Λαζαρίδου

25.09.2026 11:30
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Τα Αθηναϊκά Θέατρα/Stages Network εγκαινιάζουν τη νέα τους θεατρική σκηνή, Μίνι Πειραιώς 131, και συνεργάζονται για πρώτη φορά με την Όλια Λαζαρίδου, παρουσιάζοντας από την Τρίτη 6 Οκτωβρίου το έργο «Θεόφιλος sold» του Σαμσών Ρακά, σε δική της σκηνοθεσία.

Τον Θεόφιλο ενσαρκώνει ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης, βραβευμένος με το  Βραβείο «Κάρολος Κουν» για την ερμηνεία του σε ελληνικό έργο. Μαζί του στη σκηνή η ηθοποιός Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου.

Η παράσταση «Θεόφιλος sold» έχει παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία στη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Fougaro Art Center στο Ναύπλιο και στο Παλαιό Πανεπιστήμιο (Μουσείο Ιστορίας) στην Πλάκα. Πρόκειται για ένα γρήγορο, ανάλαφρο και χιουμοριστικό πέρασμα από τη ζωή του ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. Είναι μία αφήγηση – σε πρώτο πρόσωπο – της ζωής και του έργου του μεγάλου Έλληνα λαϊκού ζωγράφου, με κάποια στοιχεία λαϊκού θεάματος, άρωμα τσίρκου και μουσικές!

Η ψυχοσύνθεση του Θεόφιλου βρίσκεται πολύ κοντά στην παιδική ηλικία και δεν είναι τυχαίο που στη ζωή του, οι καλύτεροι φίλοι του ήταν τα παιδιά. Ήξερε να τα οργανώνει και κατέστρωνε μαζί τους υπαίθριες παραστάσεις με έργα που έγραφε ο ίδιος!

Λίγα λόγια για την παράσταση

Η ζωή του Θεόφιλου μοιάζει με παραμύθι. Ένα παραμύθι συναρπαστικό μα και διδακτικό! Σε αυτήν συνυπάρχουν η παιδική αφέλεια και η ειλικρίνεια με τη σοβαρότητα και τη σοφία μεγάλου δασκάλου. Ο Θεόφιλος, ο ταπεινός αυτός περιπλανώμενος ζωγράφος, που έχουν εξυμνήσει ο Ελύτης, ο Σεφέρης και τόσοι άλλοι, στα μάτια  του κόσμου – που τον άκουγε να λέει και να κάνει παράδοξα πράγματα – ήταν ένας σαλός. Τον περιγελούσαν και του έκαναν χοντρά αστεία. Τη χλεύη του κόσμου, τα πειράγματα και τις ειρωνείες για τη διαφορετικότητά του τα αντιμετώπιζε ζωγραφίζοντας ακατάπαυστα κι αφήνοντας το έργο του να μιλήσει γι’ αυτόν. Δεν απελπίστηκε, δεν δείλιασε, δεν εγκατέλειψε τη ζωγραφική ποτέ!

Αυτό ήταν και το μυστικό του όπλο, όπως λέει και στο έργο, κάποια στιγμή. Η ζωγραφική του αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα αστείρευτης δημιουργικότητας!

Ταυτότητα παράστασης

  • Συγγραφέας: Σαμσών Ρακάς
  • Σκηνοθεσία: Όλια Λαζαρίδου
  • Σκηνικά-Κοστούμια: Κατερίνα Γιαννακά
  • Φωτισμοί: Θωμάς Οικονομάκος
  • Φωτογραφίες: Έφη Καρανικόλα

Πρωταγωνιστούν: Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης, Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου

Θέατρο Μίνι Πειραιώς 131

Πειραιώς 131, Γκάζι Αθήνα, 118 54

Τηλέφωνο 211 1000 365

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: 

Δευτέρα και Τρίτη στις 20:30

Τιμές εισιτηρίων

Α & Β Ζώνη : 15€, Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο), παιδικό (έως 12 ετών): 13€ στη Β΄Ζώνη

  • Εισιτήρια ΕΔΩ
  • Στο τηλεφωνικό κέντρο: 211 1000 365
  • Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη,  Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις: 

  • Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου- Κατερίνα Σταθάτου: 211- 1026277
  • Δευτ – Παρ: 10:00 -19:00

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: [email protected]

Πρόσθετες Πληροφορίες : www.a-th.gr  

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