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24.09.2026 13:53

Γιώργος Μαζωνάκης: Πάρτι στη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή ετοιμάζουν θαυμαστές του στην Πάτρα

24.09.2026 13:53
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Ο άδικος και απρόσμενος χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζει να συγκινεί τους θαυμαστές του σε όλη τη χώρα.

Προχωρώντας σε μία πρωτοβουλία για να τιμήσουν τον αγαπημένο τους τραγουδιστή, θαυμαστές του στην Πάτρα οργανώνουν πάρτι μνήμης το απόγευμα του Σαββάτου (26/9) στην πλατεία Όλγας, με ώρα έναρξης τις 19:40.

Το σχετικό κάλεσμα να έχει ήδη διακινηθεί μέσω ιδιωτικής ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ένα ηχείο, λίγες φωτογραφίες και τα τραγούδια του. Όποιος θέλει, ας έρθει», αναφέρεται στο διαδικτυακό κάλεσμα προς όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όσους θέλουν να δώσουν το «παρών» με μουσική, φωτογραφίες και τραγούδια του καλλιτέχνη, ως έναν τρόπο να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πάτρα είχε ιδιαίτερη θέση στην πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς εκεί έκανε τα πρώτα σημαντικά επαγγελματικά του βήματα στο τραγούδι.

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