Πειραιάς: Έληξε ο συναγερμός στα δικαστήρια – Δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο (photos)

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Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα στα Δικαστήρια Πειραιά, μετά από τηλεφώνημα αγνώστου για πιθανή τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, από τον έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) στους χώρους του δικαστικού μεγάρου δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης είχαν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, με διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Νοταρά έως την Ακτή Μιαούλη, καθώς και στην οδό Φίλωνος, από την οδό Φιλελλήνων έως την οδό 2ας Μεραρχίας.

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