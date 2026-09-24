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24.09.2026 14:53

Κουτσούμπας: Να αποσυρθεί το άρθρο 74 που βγάζει λάδι τα γαλάζια λαμόγια 

24.09.2026 14:53
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Την απόσυρση του άρθρου 74 αλλά και του άρθρου 71 ζητά το ΚΚΕ παρά τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που προανήγγειλε στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα, εν μέσω αντιδράσεων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς.

Την στάση του κόμματος έκανε σαφή με δήλωσή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κάνοντας λόγο για «ρύθμιση – πρόκληση», με το σκεπτικό ότι δίνει τη δυνατότητα να επωφεληθούν «διάφορα γαλάζια λαμόγια» που «έφαγαν» επιδοτήσεις από πραγματικούς αγρότες.

«Η ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση σήμερα προς ψήφιση στη Βουλή, είναι μια ρύθμιση – πρόκληση για το
σύνολο του ελληνικού λαού» αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας. Και συνεχίζει: «Επιχειρεί απροκάλυπτα να “βγάλει λάδι” τα διάφορα γαλάζια λαμόγια και τους επιτήδειους που έφαγαν εκατομμύρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού πρώτα έκανε τα πάντα προκειμένου να μείνουν στο απυρόβλητο οι δικοί της υπουργοί. Η κυβέρνηση τώρα πάει να καλύψει και όλους όσοι έκλεψαν το βιός των αγροτών όλα αυτά τα χρόνια.

Το ΚΚΕ απαιτεί την απόσυρση των απαράδεκτων άρθρων 74 και 71. Τα πάνω από 1 δισεκατομμύρια ευρώ που στερήθηκαν οι πραγματικοί παραγωγοί να δοθούν τώρα στους βιοπαλαιστές αγρότες. Να υπερψηφιστεί εδώ και τώρα η πρόταση νόμου του ΚΚΕ για την άμεση παύση κάθε ποινικής δίωξης και την ακύρωση όλων των ποινών των αγροτών που συμμετείχαν στις αγροτικές κινητοποιήσεις».

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