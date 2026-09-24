Συνάντηση Μητσοτάκη με Νετανιάχου στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ (Video)

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Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη συνάντηση, ο Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτισε την επιλογή ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα.

Το Γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή, τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα και την προώθηση μιας ακόμη τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο.

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