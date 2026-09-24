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24.09.2026 18:34

Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και τεχνητή νοημοσύνη – Οι αιχμές που θα αναπτύξει ο Μητσοτάκης στην ομιλία του στον ΟΗΕ 

24.09.2026 18:34
Kyriakos-Mitsotakis

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«Ο διάλογος Ελλάδας–Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας», θα υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός στην αποψινή του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Θα επισημάνει, επίσης, ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασαας (UNCLOS) αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ και θα τονίζει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφερθεί, με ιδιαίτερη έμφαση, και στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των ίδιων του των αποφάσεων και θα εκφράσει τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης θα αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την ενέργεια και τις νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας και, παράλληλα, θα αναφερθεί στις εξελίξεις σε Γάζα, Λίβανο, Συρία, Λιβύη, Ουκρανία και Σουδάν.

Ο πρωθυπουργός, στην ομιλία του, θα παρουσιάσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας και των μεταρρυθμίσεων ως παράδειγμα του «πώς η οικονομική ανθεκτικότητα ενισχύει τη διεθνή θέση μιας χώρας» και θα αναφερθεί στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τις δημοσιονομικές επιδόσεις, τη μείωση του δημόσιου χρέους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, συνδέοντας την οικονομική ισχύ με την άμυνα και την ασφάλεια.

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός θα αφιερώσει ιδιαίτερα μεγάλο μέρος της ομιλίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, προειδοποιώντας ότι η ταχύτητα ανάπτυξης της ΑΙ δημιουργεί κινδύνους που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με εθελοντική αυτορρύθμιση των ίδιων των εταιρειών και θα θέσει στο επίκεντρο την ανάγκη για ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Και θα καλέσει ειδικά τις ΗΠΑ, όπου «αναπτύσσονται τα κορυφαία μοντέλα ΑΙ», να αναλάβουν την ευθύνη που αναλογεί στην πρωτοπορία τους, επισημαίνοντας ότι η διεθνής συνεργασία -συμπεριλαμβανομένης της Κίνας– είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση μιας πρόκλησης που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα.

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