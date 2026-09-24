Metron Analysis: Δυσαρέσκεια με επίκεντρο την ακρίβεια – «Ακίνητη» η ΝΔ, μειώνει τη διαφορά με Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ, κατρακύλα για Καρυστιανού

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Την αποτύπωση του πολιτικού σκηνικού καταγράφει η πρώτη δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega, μετά το καλοκαίρι και ενώ έχει προηγηθεί η ΔΕΘ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η ΝΔ παραμένει πρώτη, αλλά χωρίς κέρδη από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, σημειώθηκε υποχώρηση στα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα, αντιθέτως το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται να ενισχύονται. Η μέτρηση καταγράφει και τη δυναμική ενός ενδεχόμενου κόμματος Σαμαρά.

Αναλυτικότερα, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 30,2%, η ΕΛΑΣ βρίσκεται στο 15,8% (τον Ιούνιο μετρήθηκε στο 17,1% ) και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 12,6% έναντι 11,4% τον Ιούνιο.

Ακολουθεί η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 6,9% ενώ τη δεξιά δεξαμενή συμπληρώνει το 5,3% της Φωνής Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Σε ελεύθερη πτώση είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού καθώς υποχωρεί από το 7,5% στο 4,4%. Ακόμη, απογοητευτικά είναι και τα ποσοστά που καταγράφουν ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ ενώ σταθερότητα εμφανίζουν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας.

Η αδιευκρίνιστη ψήφος (αναποφάσιστοι, δεν ξέρω/ δεν απαντώ)στην εκτίμηση ψήφου είναι στο 10,4%.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει στα ίδια με 25,1%, η ΕΛΑΣ έχει 13,1% έναντι 14,1% τον Ιούνιο, το ΠΑΣΟΚ 10,5% (Ιούνιος 9,4%), ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε πολύ χαμηλά ποσοστά (1,2%), ενώ η Νέα Αριστερά δεν ξεπερνά ένα κατώφλι καταγραφής. Η Ελπίδα για τη δημοκρατία έχει μια υποχώρηση στο 3,6%. Το ΚΚΕ σταθερό στο 5%, η Ελληνική Λύση με 5,7% έναντι 4,7% τον Ιούνιο, η Πλεύση Ελευθερίας με ελαφρά άνοδο το 4,9%, Φωνή Λογικής στο 4,4%, ενώ φαίνεται το ΜέΡΑ25 να περνά το κατώφλι του 3%.

Οι συσπειρώσεις των κομμάτων

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μια συσπείρωση στο 69,3% με διαρροές προς τη Φωνή της Λογικής, το ΠΑΣΟΚ, την ΕΛΑΣ και την Ελληνική Λύση, ενώ έχει και ένα σημαντικό ποσοστό στη «γκρίζα ζώνη».

Το ΠΑΣΟΚ έχει υψηλή συσπείρωση στο 75,2% και διαρροές κυρίως προς την ΕΛΑΣ και τη ΝΔ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε πλήρη αποδιάρθρωση πηγαίνει πρωτίστως στην ΕΛΑΣ και στη συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στο ΜέΡΑ25.

Ως προς το από που προέρχονται οι ψηφοφόροι των κομμάτων που τώρα εμφανίζονται για πρώτη φορά, η δημοσκόπηση δείχνει ότι η ΕΛΑΣ παίρνει ψηφοφόρους πρωτίστως από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη «γκρίζα ζώνη», τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία από τη «γκρίζα ζώνη», τα «λοιπά κόμματα», τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αρνητικό το κλίμα για κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Παρά το προβάδισμα της ΝΔ, η συνολική εικόνα για το κυβερνητικό έργο παραμένει αρνητική: το 66% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση και το 29% θετικά.

Ακόμη δυσμενέστερη είναι η αξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 80% έχει αρνητική εντύπωση για το έργο του ΠΑΣΟΚ, ενώ μόλις το 12% εκφράζει θετική γνώμη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αξιολογείται αρνητικά από το 78% και θετικά από το 16%.

Θα στηρίξουν το κόμμα Σαμαρά οι πολίτες;

Σχετικά με το κόμμα το οποίο ενδέχεται να ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς το 68% απαντά ότι είναι απίθανο να το στηρίξει.

Οι απαντήσεις για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό

Τις αυξητικές τάσεις του ΠΑΣΟΚ ακολουθεί και ο αρχηγός του Νίκος Ανδρουλάκης καθώς στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό «τσιμπάει» δύο μονάδες, όσες χάνει ο Αλέξης Τσίπρας που βρίσκεται πίσω από τον νυν πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πρώτη σε δημοφιλία η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στην δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών η Ζωή Κωνσταντοπούλου προηγείται κατά 2 μονάδες του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ έπονται Κουτσούμπας, Τσίπρας και Καρυστιανού.

Πώς αποτίμησαν οι πολίτες τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Οι πολίτες σε σημαντικό βαθμό ασχολήθηκαν με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, καθώς το 36% παρακολούθησε και το 40% απάντησε ότι κάτι άκουσε.

Ως προς το ποιος πολιτικός είχε την καλύτερη παρουσία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, την πρώτη θέση μοιράζονται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο «Κανένας», με 24%, ενώ ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 12% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%.

«Αγκάθι» η ακρίβεια

Ως προς τα προβλήματα που ιεραρχεί η κοινωνία στην κορυφή παραμένει η ακρίβεια με το 52% να την αναφέρει ως σημαντικό πρόβλημα και ακολουθεί η οικονομία με 34%,

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