Ο Μελανσόν θέλει έξοδο Γαλλίας από ΝΑΤΟ και περιορισμό ουκρανικών πληγμάτων στη Ρωσία – Κατά γερμανικού επανεξοπλισμού αλλά «παρών» στην ευρωπαϊκή άμυνα

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Ο υποψήφιος της αντικαπιταλιστικής αριστεράς για την Γαλλική προεδρία, Ζαν-Λικ Μελανσόν, θέλει να αποσύρει τη Γαλλία από το ΝΑΤΟ – αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το Παρίσι θα σταματούσε να προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.

Ερωτηθείς την Πέμπτη εάν θα απέσυρε τα γαλλικά στρατεύματα που βρίσκονται σήμερα στην Εσθονία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, δήλωσε στο POLITICO: «Αυτό είναι άσχετο, αυτές οι χώρες είναι μέλη της ΕΕ και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ευρωπαϊκών συνθηκών».

«Το να είμαστε εκτός ΝΑΤΟ δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε την άμυνα των κοινών μας συνόρων», πρόσθεσε, μιλώντας στη σύνοδο Playbook Paris Live.

Ο Μελανσόν συγκαταλέγεται μεταξύ των υποψηφίων που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις ενόψει των κρίσιμων προεδρικών εκλογών της επόμενης άνοιξης, στις οποίες θα διαδεχθεί τον Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.

Ο ίδιος και η αντίπαλός του από την άκρα δεξιά, Μαρίν Λεπέν, επιθυμούν αμφότεροι την αποχώρηση του Παρισιού από τη στρατιωτική συμμαχία, προκαλώντας ανησυχία στην έδρα του ΝΑΤΟ σχετικά με τη μελλοντική αμυντική πολιτική της Γαλλίας.

Η αποχώρηση από το ΝΑΤΟ αποτελεί ζήτημα «αξιοπρέπειας», δεδομένης της συμπεριφοράς του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέναντι στους Ευρωπαίους, δήλωσε ο Μελανσόν στο POLITICO.

Παράλληλα, επανέλαβε την αντίθεσή του στον μαζικό επανεξοπλισμό της Γερμανίας, κατηγορώντας το Βερολίνο ότι δεν έχει συντονιστεί με τις γειτονικές του χώρες και επικαλούμενος την «ιστορία» των γερμανικών επιθέσεων εναντίον της Γαλλίας.

«Οι Γερμανοί θέλουν να δημιουργήσουν τον μεγαλύτερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης, για να κάνουν τι; … Πρέπει να μιλήσουμε γι’ αυτό και θα μας πείτε γιατί», δήλωσε.

Ο βετεράνος πολιτικός της αριστεράς τάχθηκε επίσης υπέρ της σταδιακής επιβολής απαγόρευσης στα ουκρανικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας στο ρωσικό έδαφος.

«Συνειδητοποιείτε ότι οι Ουκρανοί πυροβολούν με γαλλικά και βρετανικά όπλα; Γινόμαστε εμπόλεμοι», δήλωσε.

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