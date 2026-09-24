Μήνυμα Ερντογάν σε Μητσοτάκη: Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας – Πολύ σημαντικές οι σχέσεις μας για να γίνονται αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης

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O Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συναντήθηκε με δημοσιογράφους στο Turkish House στη Νέα Υόρκη, όπου ολοκλήρωσε τις παρεμβάσεις του στην 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και μεταξύ άλλων μίλησε και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον για την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας ή οποιουδήποτε άλλου γείτονά μας. Μπορεί να διεξαχθούν εκλογές στην Ελλάδα, μπορεί να αλλάξει η κυβέρνηση, μπορεί να αλλάξει η αντιπολίτευση. Αυτές δεν είναι οι ανησυχίες μας. Η ανησυχία μας είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα: Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας, σύμμαχος υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως προεκλογική εκστρατεία. Βλέπουμε αυτές τις συζητήσεις από αυτή την οπτική γωνία. Εστιάζουμε στην δική μας ατζέντα και τώρα ασχολούμαστε με τις δικές μας υποθέσεις».

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yunanistan'ın düşmanı değil, komşusu, NATO şemsiyesi altında müttefikidir. İki ülke ilişkileri seçim malzemesi yapılmayacak kadar nazik ve mühimdir" — AA Canlı (@AACanli) September 24, 2026

Μιλώντας για τα F-35 είπε πως «συζητήσαμε αυτό το θέμα και με τον κ. Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Επέδειξε θετική βούληση σχετικά με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35. Τώρα περιμένουμε αυτή η βούληση να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα βήματα. Συνεχίζουμε τις επαφές μας για αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι θα επιτύχουμε αποτελέσματα.

Η διμερής μας σχέση με τον κ. Τραμπ έχει επίσης δώσει ώθηση στις σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει προχωρήσει σημαντικά σε σύγκριση με την προηγούμενη κυβέρνηση. Πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ και θα επιτύχουμε ακόμη υψηλότερους στόχους. Φυσικά, η εγχώρια αμυντική μας βιομηχανία είναι πολύ, πολύ σημαντική για εμάς. Θέλουμε να παράγουμε τα δικά μας μαχητικά αεροσκάφη, συστήματα αεράμυνας και δυνατότητες αμυντικής βιομηχανίας, ξεκινώντας από το KAAN. Εν τω μεταξύ, είχαμε και μια συνάντηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Τα βήματά μας και η εργασία μας στο θέμα του Eurofighter συνεχίζονται και με αυτούς. Η Τουρκία έχει ανάγκες ασφάλειας, άμυνας και στρατηγικούς στόχους. Θα εργαστούμε για την επίτευξη των στόχων μας και, αν θέλει ο Θεός, δεν θα κάνουμε βήμα πίσω.

«Η διαδικασία προχωρά και θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον», κατέληξε ο Ερντογάν.

«Στη σωστή πλευρά της ιστορίας»

«Χωρίς να σταματήσει η αιματοχυσία στη Γάζα, χωρίς να γίνει η εκεχειρία μόνιμη και χωρίς να διασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές μέλλον για τους Παλαιστίνιους στη γη τους, δεν θα υπάρξει διαρκής ειρήνη στη Μέση Ανατολή» είπε ο Τούρκος πρόεδρος απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

«Η βούληση που διαμορφώνεται στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου είναι σημαντική και πολύτιμη. Για διαρκή ειρήνη, ηρεμία και σταθερότητα στη Γάζα. Σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν κάνει θετικά βήματα και έχουν εκφράσει την επιθυμία τους για μια λύση. Ωστόσο, το Ισραήλ συνεχίζει την επιθετικότητά του και υπονομεύει την ειρήνη.

Το Ισραήλ πρέπει να διδαχθεί από τη διεθνή κοινότητα, και ιδιαίτερα από την Αμερική, ότι πρέπει να συμμορφωθεί με αυτό το σχέδιο. Το να λέμε απλώς “σταματήστε τον πόλεμο στη Γάζα” δεν αρκεί. Πρέπει να θεσπίσουμε μηχανισμούς για να αποτρέψουμε την επανέναρξη του πολέμου, να επιταχύνουμε την ανοικοδόμηση της Γάζας και να διασφαλίσουμε το πολιτικό μέλλον των Παλαιστινίων. Η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα είναι εκεί, ακόμα κι αν ο κόσμος κάνει τα στραβά μάτια. Μιλάω για ανθρώπους που αγωνίζονται να επιβιώσουν ανάμεσα στα ερείπια. Και αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια, όχι μόνο μια μέρα, μια εβδομάδα, έναν μήνα ή έναν χρόνο. Αυτό είναι θέμα κοινής συνείδησης της ανθρωπότητας», είπε ο Ερντογάν.

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