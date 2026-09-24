ΕΡΤ1: Συνέντευξη του Μπραντ Πιτ σε δόσεις, αύριο (25/9) – Στο «Νωρίς νωρίς» και το «Στούντιο 4»

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Αποκλειστική συνέντευξη του Μπραντ Πιτ εξασφάλισε ο δημοσιογράφος του κινηματογραφικού ρεπορτάζ Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζχάρδος, με αφορμή την ταινία «Στην καρδιά του κτήνους» (Heart of the Beast), σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Άγιερ.

Η συνέντευξη θα μεταδοθεί αύριο, από το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο «Στούντιο 4» (15.00), που παρουσιάζουν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου.

Απόσπασμα, νωρίτερα, θα μεταδώσει και η εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» (06.45), με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη. Στη συνέχεια, η συνέντευξη θα αναρτηθεί στο ertnews.gr, το ενημερωτικό site της ΕΡΤ.

Η ταινία παρουσιάστηκε στην επίσημη επιλογή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, εκτός διαγωνιστικού προγράμματος, σηματοδοτώντας τη δεύτερη παρουσία του Πιτ στη διοργάνωση. Η προηγούμενη επίσκεψή του ήταν το 2009, για την παρουσίαση της ταινίας «Άδωξοι Μπάσταρδη» του Κουέντιν Ταραντίνο.

Στη νέα του ταινία, ο Μπραντ Πιτ υποδύεται τον Τζέιμς Μπέλμοντ, έναν πρώην αξιωματικό των Ειδικών Δυνάμεων που, έπειτα από αεροπορικό δυστύχημα, βρίσκεται αποκλεισμένος στην άγρια φύση της Αλάσκας μαζί με τον σκύλο του, τον Όντιν. Η προσπάθειά τους να επιβιώσουν αναδεικνύει τον δεσμό τους, ενώ η ιστορία εξερευνά τα τραύματα του πολέμου και τη σημασία της συντροφικότητας.

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