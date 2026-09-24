search
ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 21:04
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2026 20:28

ΕΡΤ1: Συνέντευξη του Μπραντ Πιτ σε δόσεις, αύριο (25/9) – Στο «Νωρίς νωρίς» και το «Στούντιο 4»

24.09.2026 20:28
brad-pitt

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αποκλειστική συνέντευξη του Μπραντ Πιτ εξασφάλισε ο δημοσιογράφος του κινηματογραφικού ρεπορτάζ Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζχάρδος, με αφορμή την ταινία «Στην καρδιά του κτήνους» (Heart of the Beast), σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Άγιερ.

Η συνέντευξη θα μεταδοθεί αύριο, από το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο «Στούντιο 4» (15.00), που παρουσιάζουν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου.

Απόσπασμα, νωρίτερα, θα μεταδώσει και η εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» (06.45), με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη. Στη συνέχεια, η συνέντευξη θα αναρτηθεί στο ertnews.gr, το ενημερωτικό site της ΕΡΤ.

Η ταινία παρουσιάστηκε στην επίσημη επιλογή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, εκτός διαγωνιστικού προγράμματος, σηματοδοτώντας τη δεύτερη παρουσία του Πιτ στη διοργάνωση. Η προηγούμενη επίσκεψή του ήταν το 2009, για την παρουσίαση της ταινίας «Άδωξοι Μπάσταρδη» του Κουέντιν Ταραντίνο.

Στη νέα του ταινία, ο Μπραντ Πιτ υποδύεται τον Τζέιμς Μπέλμοντ, έναν πρώην αξιωματικό των Ειδικών Δυνάμεων που, έπειτα από αεροπορικό δυστύχημα, βρίσκεται αποκλεισμένος στην άγρια φύση της Αλάσκας μαζί με τον σκύλο του, τον Όντιν. Η προσπάθειά τους να επιβιώσουν αναδεικνύει τον δεσμό τους, ενώ η ιστορία εξερευνά τα τραύματα του πολέμου και τη σημασία της συντροφικότητας.

Διαβάστε επίσης:

Και χθες (23/9) το «Ριφιφί» είχε την καλύτερη τηλεθέαση

Για τρίτη μέρα στη σειρά ο Alpha είχε την καλύτερη τηλεθέαση (23/9)

Δικαστής μπλοκάρει την απαγόρευση Τραμπ σε CNN, MS NOW και Politico όμως ο Λευκός Οίκος δεν επιτρέπει την είσοδο των δημοσιογράφων





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis erdogan
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στροφή Ερντογάν στα ελληνοτουρκικά βλέπει η Αθήνα – «Να χαμηλώσει η ένταση που δεν έχουμε ανεβάσει εμείς»

giorgiameloni140426
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η κυβέρνηση Μελόνι ενέκρινε το «πλαφόν» στον αριθμό ξένων μαθητών και την απαγόρευση της μπούρκας στα σχολεία

kalpes new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: Δυσαρέσκεια με επίκεντρο την ακρίβεια – «Ακίνητη» η ΝΔ, μειώνει τη διαφορά με Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ, κατρακύλα για Καρυστιανού

brad-pitt
MEDIA

ΕΡΤ1: Συνέντευξη του Μπραντ Πιτ σε δόσεις, αύριο (25/9) – Στο «Νωρίς νωρίς» και το «Στούντιο 4»

infantino FIFA 98- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

FIFA: Η μάχη απομάκρυνσης του Ινφαντίνο υποχωρεί, αλλά η σύγκρουση για την εξουσία μόλις αρχίζει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή - Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

tile8easi
MEDIA

«Ριφιφί» στην τηλεθέαση κατάφερε ο Alpha την Τρίτη (22/9)

kafsoksila new
ΕΛΛΑΔΑ

Καυσόξυλα: Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες, πού κυμαίνονται οι τιμές

mazwnakis-32
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ειδική εκπομπή στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη από τους φίλους και συναδέλφους του στο «The Voice»

trapeza
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Ξεκινούν το απόγευμα οι πληρωμές - Ποιοι θα δουν χρήματα μετά το Σαββατοκύριακο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 21:02
mitsotakis erdogan
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στροφή Ερντογάν στα ελληνοτουρκικά βλέπει η Αθήνα – «Να χαμηλώσει η ένταση που δεν έχουμε ανεβάσει εμείς»

giorgiameloni140426
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η κυβέρνηση Μελόνι ενέκρινε το «πλαφόν» στον αριθμό ξένων μαθητών και την απαγόρευση της μπούρκας στα σχολεία

kalpes new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: Δυσαρέσκεια με επίκεντρο την ακρίβεια – «Ακίνητη» η ΝΔ, μειώνει τη διαφορά με Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ, κατρακύλα για Καρυστιανού

1 / 3