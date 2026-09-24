Για τρίτη μέρα στη σειρά ο Alpha είχε την καλύτερη τηλεθέαση (23/9)

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Νέα ώθηση προς τα πάνω του δείκτη τηλεθέασης έδωσε το prime time του Alpha στο σύνολο της ημέρας το κανάλι κάλυψε το 50% της απώλειας που είχε από την Δευτέρα στην Τρίτη και χωρίς να απειλείται άμεσα από τον ανταγωνισμό παρέμεινε στην κορυφαία θέση των τηλεπροτιμήσεων.

Ο ΣΚΑΪ χάρη και στις προτάσεις ελληνικής μυθοπλασίας του, ήταν δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών, υποχρεώνοντας το Mega να περάσει μια θέση πιο πίσω από αυτή που συνήθως εμφανίζεται στη μοιρασιά της τηλεοπτικής πίτας.

Απώλειες εμφάνισε ο ΑΝΤ1, διατηρήθηκε όμως στη περιοχή με τα διψήφια ποσοστά τηλεθέασης συνδιαμορφώνοντας το γκρουπ δυναμικότητας με διπλά ψηφία στα κύρια μέρη των μεριδίων τους.

Σταθερότητα είχε το Star με ελάχιστη τάση ανόδου και υποχώρηση μικρή αναφέρεται για το Open. Σχεδόν ίδια δυναμική είχαν ΕΡΤ1 και ΕΡΤNews.

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