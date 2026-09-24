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24.09.2026 17:24

Επίθεση με μαχαίρι σε 29χρονο στην οδό Φυλής: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

24.09.2026 17:24
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Θύμα επίθεσης με μαχαίρι έπεσε 29χρονος Αιγύπτιος στην οδό Φυλής στο κέντρο της Αθήνας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά και να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος».

Ο 29χρονος δέχθηκε την επίθεση το βράδυ της Τετάρτης και αφού μετέβη σε φαρμακείο όπου του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες πήγε στο σπίτι του και κοιμήθηκε.

Ωστόσο,  το επόμενο πρωί αισθάνθηκε φρικτούς πόνους και μεταφέρθηκε από φίλους του στο νοσοκομείο Παμμακάριστος, ενώ αναμένεται να διακομιστεί στη συνέχεια στον «Ερυθρό Σταυρό», καθώς η κατάστασή του είναι σοβαρή, με το τραύμα να έχει προκαλέσει ζημιά στον σπλήνα.

Η αστυνομία πήρε καταθέσεις από τους φίλους του, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία προσαγωγή.

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ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 17:34
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Επίθεση με μαχαίρι σε 29χρονο στην οδό Φυλής: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

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