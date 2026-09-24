Βουλευτής ΝΔ: Δεν έχει μειωθεί η κίνηση, άρα η οικονομία αντέχει

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Οι βουλευτές της ΝΔ αναγκάζονται να εφευρίσκουν νέους οικονομικούς δείκτες για να αποδείξουν ότι η ελληνική ανθεί κόντρα σε όσους διαμαρτύρονται ότι δεν βγαίνει ο μήνας.

Μετά τον Γιάννη Λοβέρδο που μετρούσε τους ντελιβεράδες, ήρθε ο Σπύρος Κουλκουδίνας να μετρήσει τα αυτοκίνητα, που κυκλοφορούν στους δρόμους.

«Η ελληνική οικονομία το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες ότι το αντέχει. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγγρού. Δεν έχει αυξηθεί η κίνηση στα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εκσυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιεί μέσο μαζικής μεταφοράς ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη για να πας και να έρθεις στην δουλειά σου…. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό, λέω τι συμβαίνει την πραγματικότητα. …Προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στους δρόμους. Προς το παρόν δείχνει να υπάρχει μία ανθεκτικότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Για τον βουλευτή της ΝΔ τα αμάξια εξακολουθούν να κυκλοφορούν στους δρόμους γιατί οι πολίτες έχουν χρήματα και η οικοινομία αντέχει, όχι επειδή οι πολίτες στερούνται άλλα άγαθα και φυσικά δεν αποταμιεύουν.

Επιμένει ο Κουλκουδίνας

Σε διευκρίνιση που εξέδωσε επέμεινε στην ορθότητα του επιχειρήματος του. «Με έκπληξη και απογοήτευση παρακολουθώ τις τελευταίες ώρες συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης να επιδίδονται σε μια συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης των όσων δήλωσα σε πρόσφατη τηλεοπτική μου συνέντευξη.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής μου, ανέπτυξα μια ολοκληρωμένη επιχειρηματολογία για τον τρόπο εξειδίκευσης των κυβερνητικών μέτρων στήριξης των πολιτών, καθώς και για την ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η ελληνική οικονομία απέναντι στις διεθνείς πιέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερα ως ενδεικτικό στοιχείο αυτής της αντοχής το γεγονός ότι, παρά την αύξηση των καυσίμων, οι επίσημοι δείκτες δεν καταγράφουν μείωση της κίνησης των οχημάτων.

Τόνισα μάλιστα με απόλυτη σαφήνεια ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρόκειται να θέσουν το ζήτημα άμεσα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διεκδίκηση και την εξασφάλιση του απαιτούμενου δημοσιονομικού χώρου που θα επιτρέψει περαιτέρω ελαφρύνσεις.

Δυστυχώς, ορισμένα μέσα επέλεξαν να απομονώσουν μεμονωμένες φράσεις, αποσιωπώντας πλήρως τη θεσμική αυτή πρωτοβουλία και κατασκευάζοντας ένα εντελώς ψευδές αφήγημα. Παρουσιάζουν ανυπόστατα ότι δήθεν δήλωσα πως “η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ΕΦΚ επειδή υπάρχει κίνηση στους δρόμους”. Η απομόνωση μιας φράσης από το γενικότερο πλαίσιο της ανάλυσής μου και η αυθαίρετη σύνδεσή της με τις αποφάσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αποτελεί κλασικό δείγμα δημοσιογραφικής αλλοίωσης και φτηνής μικροπολιτικής εκμετάλλευσης».

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