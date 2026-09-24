Σταύρος Φλώρος: «Δεν έλαβα την υποστήριξη που ήλπιζα» – Οι αιχμές για την παραγωγή του Survivor

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Για τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε το σοβαρό ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο μίλησε ο Σταύρος Φλώρος, λίγους μήνες μετά το περιστατικό που είχε ως συνέπεια τον ακρωτηριασμό του ποδιού του.

Ο πρώην παίκτης του Survivor παραχώρησε συνέντευξη στο «News Nation» και τη δημοσιογράφο Paula Froelich, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στη στάση της παραγωγής του reality επιβίωσης, και σημειώνοντας ότι δεν έλαβε την υποστήριξε που θα ήθελε μετά το ατύχημα.

«Μας είχαν πει ότι η παραγωγή θα μας φροντίζει για όσο θα είμαστε στο παιχνίδι. Όμως, δεν μας είπαν για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατούσε. Τα σκάφη έτρεχαν σαν τρελά, και όχι μόνο τα σκάφη, αλλά και τα λεωφορεία που μας πήγαιναν από το ένα μέρος στο άλλο. Ήταν ακριβώς το ίδιο, σαν μια χώρα τριτοκοσμική», ανέφερε ο Σταύρος Φλώρος.

«Η παραγωγή δεν κάλεσε τους γονείς μου πολλές φορές. Ούτε απλά για να δει πώς είναι. Ήταν τρελό, δεν έλαβα την υποστήριξη που ήλπιζα και χρειαζόμουν. Μιλάω και για συναισθηματική και για πρακτική υποστήριξη», πρόσθεσε.

Η αποκατάσταση και οι λόγοι πίσω από τη δικαστική προσφυγή

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του Σταύρου Φλώρου μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», περιγράφοντας τη σημερινή κατάσταση του πελάτη του και την πορεία που έχει μπροστά του.

«Περνάει πολλά αυτή την περίοδο και βρίσκεται ακόμη σε έναν μακρύ δρόμο προς την ανάρρωση. Αυτή τη στιγμή τού προσαρμόζουν ένα προσθετικό μέλος και μαθαίνει ξανά να περπατά, όμως έχει μπροστά του μια μακρά πορεία», είπε αρχικά ο δικηγόρος του Σταύρου Φλώρου.

«Όσον αφορά τις προσδοκίες του από τη δικαστική αγωγή, θέλει να διηγηθεί την ιστορία του και να συμβάλει ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο σε κανέναν. Θέλει επίσης να διασφαλιστεί ότι θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας την επόμενη φορά που θα διοργανωθεί κάτι παρόμοιο», τόνισε ο ίδιος.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, ο δικηγόρος αναφέρθηκε και στον Μάνο Μαλλιαρό, εκφράζοντας την προσδοκία να καταθέσει όσα γνωρίζει για τις συνθήκες του παιχνιδιού και όσα συνέβησαν την ημέρα του ατυχήματος.

«Ελπίζουμε ότι ο Μάνος Μαλλιαρός θα καταθέσει και θα πει την αλήθεια, όχι υπέρ των εναγόντων, αλλά ως ένας άνθρωπος που ήταν εκεί και διαθέτει σχετικές πληροφορίες. Θέλουμε να πει τη δική του εκδοχή και όσα θυμάται. Επιπλέον, οποιοσδήποτε άλλος διαγωνιζόμενος διαθέτει σχετικές πληροφορίες για το πώς είχε οργανωθεί ο διαγωνισμός και για το τι συνέβη την άτυχη ημέρα του περιστατικού με τον Σταύρο, θέλουμε να καταθέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας, τέλος, για την απόφαση του Σταύρου Φλώρου να κινηθεί δικαστικά κατά της παραγωγής, ο δικηγόρος του περιέγραψε όσα χρειάστηκε να αντιμετωπίσει ο πελάτης του μετά το ατύχημα: «Νομίζω ότι του έπεσαν πολλά μαζεμένα. Είχε πολλά να διαχειριστεί και να επεξεργαστεί: Τις χειρουργικές επεμβάσεις που χρειάστηκε να υποβληθεί, την αποκατάσταση του άλλου ποδιού που είχε επίσης τραυματιστεί, καθώς και την προσπάθεια να καταλάβει τι θα ακολουθούσε για τον ίδιο. Οπότε, πιστεύω ότι αμέσως μετά το περιστατικό προσπαθούσε να καταλάβει ποια ήταν η καλύτερη πορεία για εκείνον και πώς θα εξελισσόταν η ζωή του από εκεί και πέρα. Χρειαζόταν λίγο χρόνο για να επεξεργαστεί τις επιλογές του και πιστεύω ότι η απόφαση να προχωρήσει με την υπόθεση και να αφηγηθεί τη δική του ιστορία ήταν η καλύτερη επιλογή για εκείνον».

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