ΗΠΑ: Τραγωδία στην Αϊόβα – 24χρονη δασκάλα και 10χρονος μαθητής πνίγηκαν σε σχολική εκδρομή

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Τραγική κατάληξη είχε σχολική εκδρομή στην Αϊόβα των ΗΠΑ, καθώς μια 24χρονη δασκάλα και ένας 10χρονος μαθητής έχασαν τη ζωή τους αφού πνίγηκαν σε λίμνη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Σύμφωνα με τον Independent, πρόκειται για τη δασκάλα της Ε’ Δημοτικού Χάνα Γιόργκενσεν και τον 10χρονο μαθητή Άχμεντ Οσμάν. Και οι δύο συμμετείχαν σε εκδρομή του προγράμματος School of the Wild του Borlaug Elementary School, όταν σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

A 24-year-old Iowa teacher and her 10-year-old student died during a fifth-grade field trip at Lake MacBride State Park near the Coralville Reservoir spillway.



Hannah Jorgensen, a fifth-grade teacher at Borlaug Elementary in Iowa City, was recovered from the water and pronounced… pic.twitter.com/iaHUDoEnOv — Fox News US (@FoxUSNews) September 24, 2026

Η εκδρομή πραγματοποιούνταν στην περιοχή MacBride Nature Recreation Area. Οι δύο σοροί εντοπίστηκαν στο Coralville Reservoir, κοντά στο σημείο υπερχείλισης της λίμνης Macbride.

Σε εξέλιξη έρευνα για το τραγικό περιστατικό

Οι Αρχές δέχθηκαν κλήση το μεσημέρι της Τρίτης, 22/9, για δύο ανθρώπους που βρίσκονταν στο νερό, κοντά στο σημείο υπερχείλισης του Coralville Reservoir. Η σορός της Χάνα Γιόργκενσεν εντοπίστηκε αρχικά, ενώ ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης για τον μαθητή.

Την επόμενη ημέρα οι διασώστες εντόπισαν και τη σορό του Άχμεντ Οσμάν. Η αστυνομία της κομητείας Τζόνσον συνεχίζει να ερευνά τις συνθήκες του περιστατικού και, μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινίσει πώς ακριβώς βρέθηκαν στο νερό δασκάλα και μαθητής.

Το σχολείο και η σχολική περιφέρεια εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια της εκπαιδευτικού και του μαθητή, ενώ σύμβουλοι και προσωπικό υποστήριξης αναμένεται να βρίσκονται στη διάθεση μαθητών και εργαζομένων του σχολείου.

Η σχολική περιφέρεια έχει επίσης αναστείλει τις εκδρομές του προγράμματος School of the Wild, ενώ η έρευνα των αρμόδιων Αρχών για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

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