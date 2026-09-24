Άδειασε η αίθουσα από διπλωμάτες στην ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ: Τους αποκάλεσε «ηθικά δειλούς» – «Η επίθεση στο Ιράν, η ευκολότερη απόφαση που πήρα ποτέ»

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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκίνησε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ επιτιθέμενος στο Ιράν και ισχυριζόμενος με δραματικό τρόπο ότι αν δεν είχε επιτεθεί στο Ιράν, «θα ήμασταν όλοι νεκροί».

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες επιθέσεις του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου και το Ισραήλ εξαπέλυσε μονομερείς επιθέσεις στο Ιράν κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «Πολέμου των 12 Ημερών» τον Ιούνιο του 2025.

«Η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν δύσκολη. Ήταν πολύ δύσκολο να γίνει. Αλλά για μένα, ήταν μια από τις ευκολότερες αποφάσεις που έπρεπε ποτέ να πάρω ως πρωθυπουργός, γιατί αν δεν το είχαμε κάνει, θα ήμασταν όλοι νεκροί», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια ενός απίστευτα σύντομου ταξιδιού στον ΟΗΕ, στο οποίο ο Ισραηλινός ηγέτης δεν θα διανυκτερεύσει καν, το πρόγραμμα του Νετανιάχου δεν περιλαμβάνει συναντήσεις με κανέναν από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο Νετανιάχου συναντήθηκε τελευταία φορά με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, αλλά χωρίς δημοσιογράφους ή κάμερες.

Έναν μήνα πριν από τις κρίσιμες εκλογές για τον Νετανιάχου, ο Τραμπ δεν έχει ακόμη υποστηρίξει τον μακροβιότερο ηγέτη του Ισραήλ. Αλλά δεν είναι σαφές εάν μια τέτοια υποστήριξη θα βοηθούσε, δεδομένου του πόσο αντιδημοφιλής ήταν η απόφαση του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν στο Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις καθώς ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη.

Delegates are seen walking out in protest as Israeli PM Benjamin Netanyahu arrives at the podium to address the UN General Assembly (UNGA) in New York. pic.twitter.com/XTkqjd4ku6 — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 24, 2026

Ένας μεγάλος αριθμός διπλωματών βγήκε από την αίθουσα. Άλλοι σηκώθηκαν και χειροκρότησαν τον Ισραηλινό ηγέτη.

Κάποιοι φώναζαν «Am Yisrael Chai», που μεταφράζεται ως «Να ζήσει ο λαός του Ισραήλ».

«Αν υπάρχουν άλλοι ηθικά δειλοί που δεν έχουν ακόμη φύγει από αυτή την αίθουσα, παρακαλώ να το κάνουν τώρα», είπε ο Νετανιάχου.

#BREAKING: Hundreds of delegates walk out as Israeli PM Benjamin Netanyahu takes the stage to address the UN General Assembly



“If there are any other moral cowards who haven’t yet left this hall, please do so now,” said Netanyahu pic.twitter.com/OxYWbeoCPD — The New Region (@thenewregion) September 24, 2026

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Μανχάταν ενόψει της ομιλίας του Νετανιάχου στον ΟΗΕ

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Μανχάταν για να ζητήσουν τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ ενόψει της ομιλίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αργότερα σήμερα.

Διαδηλωτές της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Εβραϊκές Φωνές για την Ειρήνη» που υποστηρίζει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, μπλόκαραν την κυκλοφορία φωνάζοντας «σταματήστε τις βόμβες» και «τερματίστε τις δολοφονίες», ενώ κρατούσαν πανό με συνθήματα «σταματήστε να οπλίζετε το Ισραήλ».

Η ηθοποιός και πολιτική ακτιβίστρια Σύνθια Νίξον καθώς και η Σούζαν Σάραντον ήταν μεταξύ των συμμετεχόντων που φορούσαν μπλουζάκια απαιτώντας «να χρηματοδοτηθούν οι άνθρωποι, όχι οι βόμβες». Ο υποψήφιος για το Κογκρέσο Μπραντ Λάντερ συμμετείχε επίσης στη διαδήλωση.

Το πλήθος δήλωσε επίσης ότι ο Νετανιάχου «δεν μπορεί να κρυφτεί» και ότι «καταζητείται για γενοκτονία».

Το 2024, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ίδιο και άλλους για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Το γραφείο του πρωθυπουργού απέρριψε τα εντάλματα ως «παράλογα και αντισημιτικά».

Μια έκθεση του 2025 που ανατέθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία εναντίον Παλαιστινίων στη Γάζα – ευρήματα που απορρίφθηκαν ομοίως από την ισραηλινή κυβέρνηση.

«Τύραννος» ο Ερντογάν

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δριμεία επίθεση εναντίον χωρών που επικρίνουν το Ισραήλ για την εποικιστική πολιτική του, στρέφοντας ιδίως τα βέλη του κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας.

«Κατηγορούν το Ισραήλ, το μικροσκοπικό Ισραήλ, για αποικιοκρατία. Ποια αποικιοκρατία;», διερωτήθηκε. Επισημαίνοντας πως μεταξύ των επικριτών του Ισραήλ είναι Βρετανοί και Γάλλοι, ο Νετανιάχου αναφώνησε: «Για όνομα του Θεού, αυτοί είναι που εφηύραν τον όρο» και συμπλήρωσε πως «οι αποικίες τους κάλυπταν ολόκληρο τον πλανήτη».

Στο στόχαστρο του ισραηλινού πρωθυπουργού βρέθηκε επίσης η Τουρκία και ο πρόεδρός της, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε «τύραννο» και ανέφερε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους.

Νετανιάχου προς Μαμνάνι: «Δεν μπορείς να με φιμώσεις»

Όπως αναμενόταν, ο Ισραηλινός ηγέτης χρησιμοποίησε την ομιλία του για να εξαπολύσει μια καυστική επίθεση στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, ο οποίος αποκάλεσε τον Νετανιάχου εγκληματία πολέμου.

Χαρακτήρισε τον Μαμντάνι αντισημίτη και τον κατηγόρησε ότι διέδιδε ψεύδη για το Ισραήλ και τον στρατό του.

«Ντροπή σου που διαστρεβλώνεις τα γεγονότα. Ντροπή σου που αντιστρέφεις τη θέση του θύματος και του επιτιθέμενου. Ντροπή σου που φτύνεις κατάμουτρα την αλήθεια», είπε.

«Κύριε Μαμντάνι, από τότε που έγινες δήμαρχος αυτής της πόλης, πολλοί Εβραίοι δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς στη Νέα Υόρκη. Μου μιλάνε. Μου λένε: “Αυτή δεν είναι η πόλη που θυμόμαστε. Άλλαξε τόσο γρήγορα”», είπε ο Νετανιάχου.

«Κατηγορείς ψευδώς επανειλημμένα το Ισραήλ για γενοκτονία. Κύριε Μαμντάνι, προσπαθείς να με εμποδίσεις να έρθω εδώ. Προσπάθησες να με φιμώσεις. Λοιπόν, δεν μπορείς να με φιμώσεις», είπε.

Συνέχισε λέγοντας ότι το Ισραήλ δεν είχε διαπράξει γενοκτονία, αλλά την είχε αποτρέψει.

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στη Χαμάς ως «φίλους» του Μαμντάνι.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης καταδίκασε τον αντισημιτισμό ενώ υποστηρίζει ότι η κριτική του για το Ισραήλ συγχέεται λανθασμένα με τον αντισημιτισμό.

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