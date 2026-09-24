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24.09.2026 22:04

Σούζαν Σάραντον: Υπό κράτηση μαζί με 100 διαδηλωτές σε κινητοποίηση κατά του Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη (Photos/Video)

24.09.2026 22:04
susan-sarandon

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Περίπου 100 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση από την αστυνομία στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, με τη Σούζαν Σάραντον να βρίσκεται μεταξύ των συμμετεχόντων. Στην κινητοποίηση έδωσαν το «παρών» και πρόσωπα από την πολιτική και καλλιτεχνική σκηνή της πόλης.

Η γνωστή ηθοποιός, η οποία έχει εκφράσει δημόσια την κριτική της για τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, απομακρύνθηκε από αστυνομικούς του NYPD. Το ίδιο συνέβη και με τη Χάνα Άινμπιντερ, ηθοποιό της σειράς «Hacks», με τις δύο γυναίκες να φωτογραφίζονται κατά τη στιγμή που οδηγούνταν μακριά από το σημείο της συγκέντρωσης.

Μεταξύ όσων φέρεται να βρέθηκαν επίσης υπό κράτηση ήταν οι δημοτικές σύμβουλοι της Νέας Υόρκης Τσι Όσε και Τζεν Γκουτιέρες, καθώς και η υποψήφια για το Κογκρέσο στην 13η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης Νταριαλίσαβ Αβίλα Σεβαλιέ και ο κωμικός Κέιλεμπ Χίρον, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Εκατοντάδες πολίτες στους δρόμους κατά του Νετανιάχου

Εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στην First Avenue, κοντά στην 39η Οδό, σε απόσταση λίγων τετραγώνων από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώπιον των ηγετών που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η αστυνομία έδωσε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Πέμπτης, 24/9, εντολή να διαλυθεί η συγκέντρωση. Η Νταριαλίσαβ Αβίλα Σεβαλιέ δήλωσε στο PIX11 ότι τόσο η ίδια, όσο και οι ψηφοφόροι της, σκόπευαν να παραμείνουν στο σημείο, παρά την αστυνομική εντολή.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου», δήλωσε η Σεβαλιέ και πρόσθεσε: «Αν η αστυνομία μας πει να διαλυθούμε, δεν πρόκειται να φύγω… Είναι βαθιά ειρωνικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι που πιθανότατα θα βρεθούν αντιμέτωποι με σύλληψη σήμερα είναι εκείνοι που ζητούν τον τερματισμό αυτής της βίας».

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